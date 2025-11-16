Cientos de euros gastados, cumpliendo sueños y algún que otro enfado: así ha aterrizado la NFL en Madrid

Ver la NFL en Madrid no ocurre todos los días y, sino que se lo digan a los que han querido vivir un acontecimiento único, un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano en España, aunque les haya tocado gastarse mucho, pero mucho, dinero.

El deporte norteamericano aterriza este domingo en la capital española en un partido histórico que se celebra en el Santiago Bernabéu. El estadio oficial del Real Madrid acoge por primera vez un partido de la temporada regular de la competición deportiva norteamericana, el que disputan los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Madrid se ha transformado en los últimos días. Actividades por toda la ciudad, carteles de promoción del partido, eventos especiales e incluso cascos gigantes instalados en varios puntos. Pero la joya de la corona, al menos para los periodistas y analistas de Estados Unidos, ha sido el estadio. Algunos, con una gran experiencia, no han parado de elogiar el templo madridista y lo consideran uno de los mejores del mundo.

Pero lo importante, como casi siempre, son los aficionados. Aunque se haría raro ver en un Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona camisetas del Real Betis, del Rayo Vallecano o del Athletic Club, al primer partido de la historia de la NFL en el Santiago Bernabéu han querido ir aficionados al deporte, independientemente del equipo al que apoyan.

Desde El HuffPost, nuestros compañeros Álvaro Palazón y Alfredo Pascual se han dado una vuelta por los alrededores del estadio para ver el ambiente previo a un acontecimiento de estas características y aunque no había caravanas de coches con comida y bebidas, habitual en las previas de Estados Unidos, sí que ha habido momentos más que destacables.

Nuestro compañero Álvaro Palazón junto a dos aficionados americanos de la NFL en Madrid. Bad Bunny, toma nota para la Super Bowl. HUFFPOST

Algún que otro enfado

El primero de ellos ha sido el de un vecino al que no he la hecho ni pizca de gracia la seguridad que había en los alrededores del recinto deportivo. Quería ir a su casa y le han obligado a dar toda la vuelta.

“Estoy cabreado. Quería ir a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu y estoy hasta las narices. A mí me importa esto un pimiento y estoy medio cojo. Me obligan a andar el doble de distancia y estoy cansado. Vivo al lado, pero me han hecho dar una vuelta y llevo toda la mañana andando”, cuenta.

Cumpliendo sueños

Quien sí ha tenido ganas del encuentro ha sido otro de los jóvenes que ha celebrado su 35 cumpleaños cumpliendo uno de sus sueños. Ante el micrófono de El HuffPost, ha contado que le han regalado las entradas por su cumpleaños. “Me traje hasta mi máscara de luchador. Soy de México, pero vivo en España desde hace tres años. Para mí es un sueño increíble, porque en México era muy difícil encontrar una entrada”, explica.

“Veo a la gente muy emocionada por el partido. Han puesto un buen protocolo de seguridad, todo está muy bien indicado y me parece que el show va a ser épico. Es un momento histórico, el primer partido en España”, destaca.

Un día emocionante también para una pareja de León que ha decidido irse a Madrid para disfrutar de sus dos grandes equipos. Pero no porque a ambos les guste el mismo equipo, sino todo lo contrario. Ella es de los Miami Dolphins y él de los Washington Commanders. Lo que está claro es que, al final del partido, uno de los dos estará un poco más triste que el otro.

"Apoyamos la NFL en general", ha dicho él, antes de que revelara que él eligió primero. "Quizás hay un hermanamiento más con los Dolphins, con Miami, nos tira más con la cultura. Pero Washington siempre ha sido un equipo importante y yo siempre, desde que empecé a ver la NFL, los Commanders es el equipo", señala, antes de que su pareja revelara que "en general los hombres tiran más a los Commanders y las chicas como que más a los Dolphins".

Una de las historias más emocionantes ha sido la de un hombre que ha ido con su grupo de amigos de Tomelloso a defender a los Miami Dolphins. Todos, ataviados con sus sudaderas del equipo, no han querido fallar a la cita, pero hay una historia detrás de ello.

Al ser preguntado por qué son todos del equipo de Miami, ha contado que todo comenzó cuando estuvo hospitalizado en un centro sanitario de la ciudad estadounidense. "Todo me viene porque en Miami estuve ingresado en un hospital y lo único que podía ver era fútbol americano", explica.

"A partir de ahí, me aficioné de los Dolphins, también vi un partido allí en Miami y a los amigos les he ido inculcando el gusto por el fútbol americano. Cuando salieron las entradas, se me ocurrió la idea de venir, pasar un fin de semana y disfrutar de la NFL", razona.

El protagonista también ha asegurado que en Estados Unidos el fútbol americano se vive como una fiesta. "En el momento en el que estás en Miami, vas a un partido y ves cómo van familias. El equipo es lo de menos, sino disfrutarlo", detalla.

Un amor por los Dolphins que también han mostrado dos hombres de Málaga, que llevan 40 años apoyando al equipo de Miami. "Cuando aquí no se conocía, nos aficionamos. No nos conocíamos los dos, nos conocimos después y coincidimos con la NFL. Es una maravilla. Teníamos el tren y los billetes de tren antes de tener las entradas al partido", han contado.

Una experiencia inolvidable, también para el bolsillo

Y sí, la cosa no iba a quedar sólo ahí, en las emociones. Muchos aficionados no han dudado en sacar sus mejores vestimentas de la NFL y antes de que las puertas ya había gente apoyando públicamente a sus respectivos equipos.

Como todo el mundo sabe y si no lo sabe, lo va a saber después del siguiente vídeo, la ropa deportiva no suele ser la más económica del mundo. Ejemplo de ello es lo que le ha costado a dos parejas ir 'de punta en blanco' para el histórico partido de la NFL.

Uno de los jóvenes defiende que el encuentro en el Bernabéu es una "oportunidad muy buena para que este deporte siga creciendo". "Porque tiene poca visibilidad en España. Hay más gente de la que nos pensamos que juega a este deporte en España", justifica.

Al preguntarles sobre cuánto se habían gastado en la ropa que llevaban, han revelado que la media por persona estaba, nada más y nada menos que, en torno a los 200 euros. Eso, sin contar con la gente que ha venido de fuera.

El grupo de amigos de Tomelloso decidió aprovechar el encuentro en el Bernabéu para visitar Madrid durante todo el fin de semana y, tal y como han explicado, casi lo más barato han sido las entradas.

Un matrimonio ha viajado desde Alemania y también se ha gastado bastante dinero para estar en el templo blanco. Según sus cálculos, unos 800 euros para apoyar en Madrid a los Washington Commanders.

Sin duda, una experiencia única para los aficionados que verán desde el estadio del Real Madrid un partido de la NFL, rascándose el bolsillo, pero, sobre todo, cumpliendo sueños y viajando a Estados Unidos sin necesidad de coger un avión.