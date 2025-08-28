El oscarizado John Williams, compositor de 'Star Wars' y 'Jurassic Park' confiesa que "nunca me gustó la música del cine"

Una confesión muy curiosa. John Williams, el legendario compositor de eternas bandas sonoras como Star Wars o Jurassic Park y cinco veces ganados del Oscar, ha revelado que realmente no le gusta la música de cine "en general". Tiene 93 años, y en conversación con el diario británico The Guardian, ha asegurado que "la música no está en el cine".

En sus declaraciones recogidas por el medio Games Radar, asevera que las bandas sonoras cinematográficas, "por muy buenas que sean, y generalmente no lo son", son muy extensas: "Un tramo de ocho minutos aquí y allá. La música no está ahí". "No es que sea de calidad, es que nos lleva a la nostalgia con recuerdos del pasado", explica.

Además, defiende que "la idea de que la música de cine tiene el mismo lugar en una sala de conciertos que en la gran pantalla", "es errónea". "Muchas de estas composiciones son efímeras. Ciertamente, es fragmentaria y, hasta que alguien lo reconstruya, no es nada que podamos considerar como una pieza de concierto", crítica.

De acuerdo a la información difundida, la carrera musical de Williams no ha pasado desapercibida. Su larga lista de éxitos lo respaldan. En 1977, compuso la banda sonora de Star Wars, una melodía que ha quedado atrapada en la conciencia colectiva y por la que ganó el premio Oscar. De este modo, el extenso catálogo del británico incluye títulos icónicos como E.T. el extraterrestre, Tiburón o Superman. Además, compuso la banda sonora de alguna que otra película de Indiana Jones y de Fabelmans. Asimismo, obtuvo el premio princesa de Asturias en 2020.

Tal y como recoge el diario The Guardian, fuera del cine, el compositor ha trabajado en docenas de conciertos y obras de teatro. Además, ha ejercido de director musical durante décadas. Por el momento, ha aprobado personalmente una nueva interpretación en concierto de sus partituras más famosas, incluida las de Star Wars y La lista de Schindler. Tendrá lugar el próximo 27 de octubre en el teatro Cadogan Hall de Londres.