Así está cambiando la seguridad de nuestra casa en la era de la hiperconectividad

Sentirse seguro en nuestra casa es un estado emocional que impacta positivamente en nuestro día a día y, hoy por hoy, va más allá de tener una alarma instalada para evitar la actuación de los amantes de lo ajeno en caso de emergencia y, en caso de que fuese inevitable, permitir una rápida actuación.

En la era de la hiperconectividad —según el INE, en 2025, más del 97% de los hogares españoles tiene acceso a Internet y más del 96% de la población utiliza la red de manera habitual—, las necesidades de protección ya no son únicas ni estáticas. Cambian en función de la etapa vital, del estilo de vida o del entorno.

A la seguridad de nuestra casa o de nuestra segunda residencia se suma poder reaccionar ante una emergencia médica, acompañar a un familiar vulnerable, saber que los niños están bien, incluso cuando no están en casa, y tener control sobre lo que ocurre en nuestro hogar.

Verisure España ha sabido entender las necesidades de ese escenario y ha ido un paso por delante con la tecnología como perfecta aliada. Además, la compañía no solo ha acompañado este cambio, sino que ha contribuido a impulsarlo, evolucionando a un modelo centrado en la protección del hogar y de las personas en cualquier momento y situación. Esto es posible gracias a su capacidad de observación, a escuchar las necesidades de sus clientes e interpretar esos cambios en la sociedad.

La tecnología no es el fin, sino el medio: de nuevo el factor humano en el centro

Cuando algo pasa en tu hogar y los sistemas de seguridad saltan, es el equipo de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure España el auténtico protagonista. Allí no solo se recibe el aviso, también se verifica si existe una situación real de riesgo, se interpreta el contexto, se contacta con el cliente cuando procede y se activan las respuestas necesarias.

La inteligencia artificial, los datos y la conectividad permiten procesar señales, priorizar alertas, analizar patrones y reducir esos tiempos de respuesta a menos de 20 segundos. Pero, y ahí está la gran paradoja de Verisure, cuanto más tecnológica es la seguridad, más importante se vuelve el factor humano y la cadena de decisiones, tomadas en segundos, combinan datos, tecnología y, sobre todo, personas.

En los momentos críticos quien está al otro lado necesita entender qué ocurre, sentirse acompañado y tener la certeza de que hay un profesional preparado para interpretar la situación y actuar con la máxima rapidez. Alguien que mantenga la calma, que explique con claridad y que gestione cada paso con agilidad. Como bien dice el lema, esta es una compañía de “personas que protegen a personas”.

Y así se entiende la tranquilidad

En definitiva, lo que antes era un dispositivo aislado —una alarma instalada en un punto del hogar que conectábamos al salir de casa—, se ha convertido en un servicio activo las 24 horas, integrado en el día a día y gestionado de forma sencilla mediante una aplicación en el móvil.

Las soluciones de seguridad que impulsa Verisure España que acompañan sin ser invasivas, asegurando nuestra comodidad, control y tranquilidad, con respecto a nuestro hogar, pero también con las personas que lo forman.

Y estas son las soluciones con la que Verisure entiende nuestra tranquilidad:

Protección dentro y fuera del hogar. Con Guardián Verisure, la protección acompaña al usuario allá donde esté, permitiendo compartir ubicación o lanzar una alerta en caso de riesgo. Es la respuesta a una vida cada vez más móvil.

Cuidado y autonomía. En una sociedad donde cada vez hay más personas mayores viviendo solas, la seguridad también significa tranquilidad para ellas y para sus familias. El servicio Protección Senior permite contar con asistencia inmediata ante caídas o emergencias, combinando autonomía con acompañamiento real.

Cerradura inteligente. Poder entrar en casa sin llaves, abrir la puerta a tus hijos a distancia o facilitar el acceso en caso de emergencia no solo refuerza la seguridad, sino que simplifica el día a día.