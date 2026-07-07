Hacienda nombra a Antonio Ansón nuevo director general de la Agencia Tributaria

El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al nombramiento de Antonio Ansón Latorre como máximo responsable de la Agencia Tributaria, una decisión que pone punto final a varios días de rumores y especulaciones sobre posibles cambios en la cúpula del organismo. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por el diario El País, la designación supondrá el relevo de Soledad Fernández Doctor, quien deja el cargo tras cuatro años al frente de la institución.

La sustitución contribuye a cerrar un episodio que durante la última semana alimentó interpretaciones sobre una supuesta crisis interna en Hacienda, vinculada a discrepancias con determinadas decisiones gubernamentales. Sin embargo, desde el Ejecutivo de PSOE y Sumar se rechazó desde el inicio esa lectura.

Natural de Zaragoza (1962), Ansón Latorre ocupa en la actualidad la jefatura del gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda en 1999 y mantiene una trayectoria ligada a la Agencia Tributaria desde finales de los años ochenta, cuando comenzó como técnico. A lo largo de su carrera ha asumido diversas responsabilidades dentro de la Administración fiscal. Fuentes del ministerio destacan al diario del Grupo Prisa que su conocimiento del sistema tributario, junto a su experiencia en gestión pública y su recorrido internacional, respaldan su idoneidad para liderar el organismo en la nueva etapa.

La designación entrará en vigor previsiblemente el miércoles, una vez aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con este movimiento, el Ejecutivo confía en disipar las dudas surgidas en torno a la estabilidad interna de una de las instituciones clave del Estado.

El origen de la controversia se remonta al miércoles de la semana pasada, tras conocerse que Fernández Doctor y otros dos altos cargos habían solicitado dejar sus puestos justo después de finalizar la campaña de la renta. La coincidencia con el debate sobre la financiación autonómica -planteado inicialmente con Cataluña y extensible al conjunto de comunidades- y con otros asuntos políticamente sensibles dio pie a diversas interpretaciones acerca de las causas de esas salidas.

Desde Hacienda siempre se ha mantenido una versión distinta. Portavoces del equipo que dirige Arcadi España sostienen que la salida de la directora general estaba acordada desde hacía tiempo. Según esa explicación, ella misma comunicó su intención de dar un paso atrás tras cuatro años en el cargo, y ambas partes consensuaron retrasar el relevo hasta la conclusión de la campaña del IRPF para no interferir en un momento de máxima actividad. En relación con los otros dos responsables -los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria-, el Ejecutivo asegura que habían concurrido a convocatorias para ocupar destinos en embajadas, por lo que sus cambios de destino también estaban programados.

Los lazos trazados por el PP

Pese a esta versión oficial, durante varios días cobraron fuerza otras lecturas. El Partido Popular trató de vincular el relevo con la investigación sobre unas joyas relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y cuestionó si la Agencia Tributaria intervendría en el procedimiento. No obstante, esa hipótesis perdió peso después de que la Abogacía del Estado confirmara su participación poco después. Paralelamente, dentro de la propia Administración tributaria surgieron interpretaciones que conectaban el cambio con tensiones internas derivadas del debate sobre una financiación singular para Cataluña y la posible cesión de competencias fiscales a la Generalitat, una interpretación que el Gobierno también niega.

Este lunes, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que dio luz verde a la senda de déficit, Arcadi España encuadró los movimientos en un contexto de normalidad institucional. Explicó que, poco después de su llegada al ministerio a finales de marzo, abordó la cuestión con Fernández Doctor, quien ya le trasladó su intención de abandonar el cargo, y acordaron materializar el relevo una vez finalizada la campaña de la renta.