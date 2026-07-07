Claire, de desembalar un váter espacial a los 14 años a dirigir el equipo de la ESA que planea la exploración de Marte: "Supe que eso era siempre lo que quería hacer"

En torno al mundo del trabajo hay muchos dichos que no siempre se cumplen. No es el caso de Claire Parfitt, una británica de 42 años a la que se le puede atribuir eso de "a quien la sigue la consigue". Es responsable de uno de los equipos de la Agencia Espacial Europea (ESA) que ya planifica la exploración de Marte. Y ya dio sus primeros pinitos con el mundo del espacio con catorce años.

Fue a esa tierna edad adolescente cuando estuvo de prácticas en el Centro Nacional Espacial de Leicester, Reino Unido. Allí se estaba organizando una exposición sobre tecnología empleada en la exploración espacial. Muchos de los objetos que se iban a exponer fueron recibidos en este centro en junio de 2001. Y a ella le tocó echar una mano desembalándolos.

Uno de los objetos que tuvo que desembalar, de hecho, fue un inodoro empleado en el espacio. Así lo recoge la emisora británica BBC, que ha entrevistado a Parfitt. "Uno de los objetos era un inodoro espacial que nunca había visto, ayudé a desempaquetarlo". "Obviamente hizo falta hacer algo de conservación y limpiarlo un poco". La experta destaca que aquella era "una tecnología poco común" así que fue "interesante" verla.

Pero Parfitt también echó una mano desempaquetando y desembalando el traje espacial que empleó Helen Sharman, la primera mujer británica que viajó al espacio. Eso, sumado a que por entonces el Centro Nacional Espacial de Leicester lo dirigía otra mujer, Alex Hall. "Ver a alguien como ella en ese puesto me ayudó a visualizar mi propia carrera profesional en la industria espacial", reconocía Claire Parfitt.

Es otro ejemplo más de la importancia de contar con referentes femeninos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. El Centro Nacional Espacial de Leicester es una instalación, hoy adscrita a la propia ESA en colaboración con la Universidad de Leicester, que sirve como instalaciones educativas y museísticas de toda la Agencia. Allí Partiff estuvo echando una mano de adolescente: hoy es una pieza clave para la agencia europea.

Una de las mentes detrás de la misión Rosalind Franklin

Claire Partiff estuvo trabajando en la industria espacial británica hasta el año 2019, cuando se trasladó a Países Bajos para comenzar a emplearse en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la ESA. Partiff reconocía en la entrevista con la BBC que el suyo es un "sueño hecho realidad" y lidera un equipo en la propia ESA para planificar la exploración humana y robótica de Marte.

También es la presidenta de un grupo de trabajo internacional sobre la exploración del planeta marciano. Marte es, a juicio de esta especialista, "un lugar de gran importancia científica" por explorar. Ahora está trabajando junto a varios compañeros en un rover de exploración marciana que ha sido bautizado como Rosalind Franklin, una famosa química británica del siglo XX.

El rover Rosalind Franklin será lanzado en 2028 y será el primer aparato humano en excavar más de dos metros sobre el suelo marciano: tiene por objetivo buscar biomoléculas o biofirmas que determine si alguna vez existió (o todavía existe) vida en Marte.

Claire Partiff lleva toda la vida involucrada con la exploración espacial. Desde los 14 años hasta los 42 que hoy suma, esta especialista tiene el anhelo de seguir revelando los enigmas que encierra Marte. "Es lo que siempre quise hacer", concede a la BBC. Y lo tiene claro: "Tenemos que planificar cuidadosamente las próximas décadas para asegurarnos de preservar Marte y obtener los mejores datos posibles para Europa", abunda.