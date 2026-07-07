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El guiño de Rosalía a la Selección Española con su ropa interior después de la victoria ante Portugal
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El guiño de Rosalía a la Selección Española con su ropa interior después de la victoria ante Portugal

La artista no pudo estar en el partido, pero quiso dejar claro que es una fan entregada de 'La roja'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra Austria
Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra AustriaGetty Images

Rosalía está en plena gira de Lux por Estados Unidos, por lo que aprovechó para viajar a Los Ángeles el pasado jueves y animar a la Selección Española en su partido contra Austria. La artista dejó divertidas imágenes con Penélope Cruz y Javier Bardem, bailando al ritmo de Despechá, que es una de las canciones que suenan cuando el equipo mete un gol. 

Este lunes, la catalana no ha podido estar en Dallas porque a pocas horas del partido contra Portugal daba un concierto en Oakland (California), pero sí ha querido tener un guiño con la selección y dejar claro que está totalmente entregada en este mundial. 

Durante un segmento de su espectáculo, Rosalía luce unos culottes fucsia por debajo del vestido, que enseña cuando hace twerking en Saoko. A pesar de que ha habido numerosos cambios de vestuario en la nueva etapa de la gira, la ropa interior se había mantenido igual, hasta ahora. 

La artista catalana ha querido cambiar y ponerse otro culotte con los colores de la bandera de España, rojo y amarillo, para celebrar la victoria de la selección frente a Portugal

Efusividad y firma de autógrafos 

Rosalía no se corto ni un pelo en el partido contra Austria mientras celebraba los goles de 'La roja' agitando la bufanda que llevaba colocada sobre la cabeza durante la mayor parte del encuentro y bailando Despechá. 'Qué fort', comentó durante un momento de la retransmisión, mientras le costaba creerse que su música estaba sonando en un mundial. 

La cantante no solo disfrutó del encuentro, sino que también dedicó tiempo a los aficionados eufóricos por su presencia —incluso algunos de ellos la saludaban como 'presidenta de España'— y estuvo un buen rato firmando autógrafos desde la grada haciendo la experiencia de los fans de la selección todavía más inolvidable. 

Rosalía tiene ahora unos días de descanso hasta su próximo concierto el 16 de julio en Colombia, por lo que tendría tiempo de estar el viernes en Los Ángeles en el partido de cuartos de final contra Bélgica. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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