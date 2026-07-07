La OTAN inaugura su cumbre con un gran programa de compra conjunta en el que España tiene mucho que decir

El Airbus A400M de la Fuerza Aérea Española participa en el curso ETAP-C 25-3 en el Aeródromo Militar de Ablitas, en Navarra, el 11 de septiembre de 2025.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado en la mañana de este martes tres nuevas iniciativas de defensa, coincidiendo con la inauguración de la cumbre de 2026 de la Alianza Atlntica, que incluye un foro de la industria de defensa centrado en impulsar las adquisiciones conjuntas y la cooperación industrial.

En su intervención en el llamado Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, el primer acto oficial de la cita de dos días celebrada en Ankara (Turquía), el exprimer ministro neerlandés ha presentado proyectos destinados a ampliar las capacidades de los aliados en materia de transporte aéreo, inteligencia y vigilancia.

La primera iniciativa, la de más peso, es un programa de modernización multinacional centrado en el avión de transporte Airbus A400M. España será una de las naciones que esté dentro de este proyecto, junto a Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y Reino Unido. "Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad", señaló el secretario general en su intervención de apertura.

El Airbus A400M, informa el Ministerio de Defensa en su web, es un avión de transporte militar pesado de largo alcance y propulsión turbohélice, diseñado por Airbus. Combina la capacidad táctica de aterrizar en pistas cortas y no preparadas con un alcance estratégico. Tiene una capacidad de carga de hasta 37.000 kilos o 340 m³ de volumen, permitiendo transportar vehículos blindados, helicópteros pesados o hasta 116 paracaidistas. Mide 45,1 metros de longitud, 42,4 de envergadura y 14,7 de altura.

Alcanza una velocidad máxima de 825 kilómetros por hora (Mach 0,72) y su alcance es de hasta 6.390 kilómetros, con una carga de 20 toneladas. Está equipado con cuatro motores turbohélice Europrop TP400-D6, cada uno con cerca de 11.000 caballos de fuerza, y puede operar como avión cisterna para reabastecimiento en vuelo, realizar evacuaciones médicas (hasta 66 camillas) y lanzar suministros a baja cota.

Por otra parte, Rutte dijo que un grupo de aliados han anunciado oficialmente la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo. "Los aliados ponen en marcha un nuevo proyecto multinacional centrado en el Airbus A400M. Se trata de una capacidad de transporte aéreo estratégico de primer nivel mundial. El A330 MRTT y el A400M dotarán a la Alianza de dos flotas multinacionales de gran capacidad", dijo al inicio del foro.

El jefe de la OTAN consideró que el anuncio, "fruto de la colaboración en el seno de la OTAN, constituye (...) un excelente ejemplo de cooperación y acción multinacional". Señaló también que las plataformas de Airbus "se sustentan en un sólido liderazgo industrial europeo y en una estrecha cooperación entre la OTAN y la UE". Además, dijo, "gracias a las aportaciones de socios industriales estadounidenses, mantienen el poder aéreo de la Alianza fuerte, creíble y preparado para las próximas décadas".

Sobre la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo, el secretario general de la OTAN señaló que es algo que "nos acerca un paso más a completar la flota de 12 aviones MRTT". En la iniciativa Airbus MRTT participan Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene durante el Foro Cumbre de la Industria de Defensa de la OTAN en Ankara (Turquía), el 7 de julio de 2026. FILIP SINGER / EPA / EFE

Aún hay más

No fue todo, porque Rutte también anunció un proyecto de adquisición conjunta de aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton para mejorar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del club atlantista. "Estos aviones adicionales proporcionarán vigilancia constante sobre amplias zonas marítimas", ahonda.

El tercer anuncio del exmandatario de Países Bajos se centró en la sustitución de la envejecida flota de sistemas aerotransportados de alerta y control (AWACS) de la OTAN. Los aliados de la OTAN adquirirán conjuntamente hasta 10 aviones de vigilancia Saab GlobalEye de fabricación sueca para reemplazar los antiguos aviones AWACS Boeing E-3A Sentry de fabricación estadounidense de la Alianza.

La cumbre atlantista continúa hasta el miércoles, y los líderes aliados tienen previsto debatir sobre la inversión en defensa, el apoyo militar a Ucrania y los esfuerzos para ampliar la base industrial de defensa de la alianza. Rutte ya había dicho, con vistas a la cumbre de Ankara, que confía en que los aliados presenten planes "concretos" y "creíbles" para invertir el prometido 5 % de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con EEUU.