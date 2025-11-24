De llamar por teléfono a la pizzería a pedir pasta casera 'gourmet' 

Si echamos la vista atrás, pedir comida a domicilio consistía en levantar el teléfono y pedir a una pizzería. Hasta que llegaron las plataformas de comida y una década ha sido suficiente para transformar nuestros hábitos gastronómicos y nuestros momentos alrededor de un plato. Ya no hace falta salir de casa para disfrutar de los platos de los restaurantes de moda y el mejor plan puede ser recibir a los amigos en casa y 'pedir algo'.

Esos 'pedidos' también siguen tendencias que, cómo no, marcan las redes sociales. Esas modas han sido analizadas por una de estas plataformas, Glovo, en su décimo aniversario y esta es la lista de los platos más pedidos cada año:

2015, hamburguesas XXL

Ese fue el año en el que las hamburguesas vivieron un auténtico boom y se popularizaron las versiones creativas, con muchas salsas, combinaciones inesperadas y toppings generosos. Goiko lideró esta revolución con creaciones icónicas como la ‘’Kevin Bacon’’.

2016, sushi

El sushi se convirtió en el plato estrella del delivery en 2016: elegante, ligero y sabroso. Perfecto para una cita, una cena entre amigos o una comida sin renunciar al sabor. Nigiris, makis, rolls o tempuras se convirtieron en bocados ideales para compartir y probar cosas nuevas.

2017, poke bowl

Pokes bowls. Getty Images

Llegado desde Hawái, el poke bowl combinaba arroz, pescado marinado y toppings saludables en un formato fresco y visual. El delivery lo catapultó: personalizable y perfecto para llevar, conquistó las ciudades y dio lugar a cadenas especializadas como Poke House.

2018, burritos

Sabroso, contundente y fácil de comer en cualquier lugar, además con versiones veggie y veganas, y rellenos generosos de guacamole, arroz o frijoles. Este año se convirtieron en el homenaje tex-mex por excelencia.

2019, pizza napolitana

Grosso Napoletano fue uno de los restaurante que lideró esta revolución, transformando un clásico del delivery en una experiencia gourmet. Con fermentaciones largas, harinas italianas y hornos de piedra, elevó la pizza a una categoría de calidad.

2020, 'smash burgers'

En plena pandemia, las smash burgers marcaron el crecimiento más destacado de 2020. Carne aplastada a la plancha con costra crujiente, pan brioche y queso fundente. Un formato perfecto para redes sociales.

2021, alta cocina en casa

En 2021, la alta cocina conquistó el delivery y uno de los grandes 'culpables' fue Dabiz Muñoz, chef con tres estrellas Michelin. Rompió moldes con GoXO y sus platos elaborados y formatos pensados para disfrutar en casa.

2022, 'healthy food'

Opciones plant-based, ensaladas infinitas, proteínas vegetales, kombucha y bowls de superalimentos convirtieron lo sano en algo aspiracional e instagrameable hace solo tres años. Propuestas como Honest Greens hicieron del comer saludable un auténtico estilo de vida.

2023, tradición española

Tortilla de patata. Getty Images/Westend61

El regreso a la cocina clásica fue tendencia en 2023 y, por ejemplo, la tortilla de patatas se disparó en pedidos gracias a La Martinuca, en versiones clásica, trufada o con chorizo.

2024, 'kebab gourmet'

En 2024 el kebab rompió su imagen de fast food nocturno y surgió una nueva generación de kebab de calidad elaborados con carnes marinadas durante pan de masa madre, vegetales frescos y salsas caseras como tahini o harissa (también en versión vegana).

2025, pasta casera gourmet

La pasta fresca rellena ha sido el plato con mayor crecimiento del año. El restaurante Relleno popularizó raviolis de calabaza con mantequilla de salvia, tortelloni de ricotta con pesto o tagliatelle con trufa y permitió disfrutar de este “lujo casero”.