Elegir un restaurante ya no depende de la ubicación o el precio, tiene que ser 'aesthetic' en TikTok

Una chica haciendo una foto a su comida en un restaurante y el logo de TikTok

Se ha popularizado la idea de que la Generación Z vive pegada al móvil y no es para menos, ya que los jóvenes pasan de media unas cuatro horas diarias frente a las pantallas. En este tiempo, un 15% lo hace en las redes sociales, según el último informe de Qustodio, un software de control parental y bienestar digital.

Entre todas las redes sociales, TikTok se ha consolidado como la plataforma dominante. El año pasado, los jóvenes alcanzaron una media de 115 minutos diarios en la aplicación, situándola muy por encima de otras redes como Instagram, que se mantiene en torno a los 85 minutos.

Pero el contenido que se consume en las redes sociales va mucho más allá del entretenimiento. Lo que muchos adultos aún no comprenden es que plataformas como TikTok se ha convertido en una herramienta clave para informarse, decidir y consumir.

De red social a motor de búsqueda

Hace mucho tiempo que TikTok dejó ser solo un espacio de vídeos virales, bailes o influencers, sino un auténtico buscador para la Generación Z. Según los datos recogidos por Mazinn, el 56% de los jóvenes lo utiliza como principal herramienta para encontrar recomendaciones, incluso por encima de plataformas tradicionales como Google Maps.

Este cambio forma parte de una tendencia más amplia. El Reuters Institute for the Study of Journalism señala que el 39% de los jóvenes de entre 18 y 24 años ya usa redes sociales como principal fuente de noticias, superando a los medios tradicionales.

Y es que la clave está en su formato, que tiene un contenido breve, visual, directo y altamente personalizado. Además, aunque no lo busquen, la información llega a ellos ya que la encuentran mientras navegan. Es lo que los expertos llaman consumo incidental.

Influencers, reseñas y decisiones en segundos

En este nuevo ecosistema, los creadores de contenido tienen un peso decisivo. Un 51%, es decir, más de la mitad de los jóvenes confía más en influencers que en otro tipo de fuentes y esto tiene un impacto directo en sectores como la hostelería.

Elegir un restaurante ya no depende solo de la ubicación o el precio, sino de cómo se ve en TikTok. Son determinantes las reseñas, los vídeos y si la estética del lugar es buena o como dice la Generación Z "aesthetic".

Según datos de Mazinn, el 77% prioriza opiniones positivas y el 66% descarta un local por críticas negativas. Además, la transparencia se ha convertido en una exigencia. No mostrar precios o menús en redes puede ser motivo suficiente para perder clientes.

Una fuente para los jóvenes

El auge de TikTok no está exento de críticas. Más del 75% de los adultos considera que esta aplicación puede suponer un riesgo para los menores, según el informe de Qustodio. La preocupación gira en torno al tiempo de uso, la exposición a contenidos y la influencia que ejerce en decisiones cotidianas.

Aún así, su papel como herramienta de búsqueda es innegable. TikTok no solo entretiene, también informa, recomienda y condiciona hábitos. La Generación Z ya no distingue entre red social y buscador, entre ocio e información. Todo convive en una misma pantalla, gobernada por algoritmos que personalizan cada contenido.