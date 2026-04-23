Una investigación detecta bebés de dos años haciendo rutinas de belleza en TikTok: de 7.600 vídeos analizados, al menos 90 mostraban a menores de cinco años

Las redes sociales mal usadas son un peligro, sobre todo para los niños. Son una herramienta con un poder increíble para influenciar a la gente. Están llenas de vídeos que incitan a probar y comprar todo tipo de productos.

Aunque suene inquietante se ha normalizado la presencia en internet de niños —de incluso apenas dos años— realizando rutinas de cuidado de la piel. Por ello, el prestigioso medio The Guardian ha realizado una investigación sobre el impacto del universo beauty en los niños.

El estudio analizó 7.600 vídeos relacionados con el cuidado facial y encontró que al menos 400 incluían a menores de 13 años. De ellos, 90 mostraban a niños menores de cinco años, incluidos bebés y niños pequeños. En total, más de 1.000 vídeos —casi uno de cada siete— presentaban a personas que aparentaban ser menores de edad.

Las imágenes, en muchos casos, imitan formatos propios de influencers adultos: explicaciones frente a cámara, uso de productos cosméticos y recomendaciones de rutinas para lograr eliminar imperfecciones y tener una piel "perfecta".

Contenido que parece publicidad

Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas de estas publicaciones no dejan clara la relación entre los menores y las marcas. Sin embargo, el estilo de los vídeos se asemeja al contenido promocional.

El análisis encontró indicios de que algunos jóvenes creadores habrían recibido productos gratuitos a cambio de mostrarlos en redes sociales, participando en programas abiertos a influencers. Esto plantea dudas sobre la posible explotación comercial de menores en un entorno sin regulación específica.

A diferencia de sectores como el cine o la televisión, donde existen leyes que protegen a los niños trabajadores, en redes sociales no hay normas equivalentes que regulen su participación, según apunta The Guardian.

Riesgos para la salud y la autoestima

Dermatólogos consultados advierten que esta tendencia no solo es innecesaria, sino potencialmente perjudicial. La mayoría coincide en que los niños no necesitan rutinas complejas de cuidado de la piel. "Basta con un jabón suave, hidratación si es necesario y protector solar", señalan los expertos.

Sin embargo, los vídeos muestran el uso de productos como sérums, mascarillas e incluso cremas antienvejecimiento diseñadas para adultos. Además del impacto físico, preocupa el efecto psicológico. Especialistas alertan de que esta exposición temprana puede generar ansiedad por la apariencia desde edades muy tempranas. Algunos profesionales ya reportan consultas de niños preocupados por "imperfecciones" que, en realidad, son características normales de la piel infantil.

El papel de las marcas y la industria

La investigación también coincide con recientes actuaciones regulatorias. Como contamos desde El HuffPost, en marzo, las autoridades italianas inspeccionaron oficinas de Sephora y Benefit Cosmetics, ambas pertenecientes al grupo LVMH, en el marco de una investigación sobre la comercialización de productos cosméticos dirigidos a menores.

Paralelamente, han surgido nuevas marcas enfocadas específicamente en niños y preadolescentes, lo que ha sido calificado por algunos dermatólogos como una tendencia "distópica". Aunque varias compañías han negado fomentar el uso de sus productos en niños pequeños, el crecimiento de este mercado evidencia un cambio en la estrategia comercial del sector.

Falta de regulación y llamadas a la acción

Responsables políticos han calificado los hallazgos como "profundamente inquietantes", denunciando un "doble rasero" en la protección de menores. Mientras que otros ámbitos laborales están regulados, el contenido digital protagonizado por niños sigue operando en una zona gris.

Expertos y legisladores coinciden en la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad online y establecer normas claras que protejan a los menores, especialmente cuando el contenido genera ingresos o está vinculado a marcas.

Una tendencia impulsada por la viralidad

El análisis también revela que los vídeos protagonizados por niños pequeños generan más interacción —comentarios, "me gusta" y compartidos— que la media, lo que podría estar incentivando su proliferación.

Un ejemplo que destaca The Guardian es el de una madre que enseña a su hija de dos años y le pide que diga "bienvenida a mi rutina de cuidado de la piel" antes de aplicarle una supuesta crema hidratante en la cara, usando el hashtag "toddlersoftiktok" que significa 'niños pequeños de TikTok'.

Aunque desde TikTok aseguran que existe supervisión parental y una comunidad activa de expertos, los datos reflejan un fenómeno en crecimiento que plantea interrogantes sobre los límites del contenido infantil en redes sociales.