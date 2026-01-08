En Reino Unido alucinan con lo que dice una española sobre su forma de fregar: "Debería estudiarse en la universidad"

Un medio británico se ha hecho eco de un vídeo viral protagonizado por una española que vive en Londres y que ha dejado desconcertados a muchos lectores en el Reino Unido. La protagonista es Lucía Francés, una creadora de contenido que habla en redes sociales sobre las diferencias culturales entre España y la vida británica.

Según recoge el artículo, Lucía no da crédito a una costumbre muy común en muchas casas del país: la manera de lavar los platos. En un vídeo publicado en TikTok el pasado mes de noviembre, la joven explica que hay prácticas domésticas en Reino Unido a las que, por más tiempo que pase, no consigue acostumbrarse.

“Hay algunos choques culturales aquí en el Reino Unido a los que nunca me acostumbraré. La forma en que lavan los platos aquí debería estudiarse en la universidad porque no es normal”, afirma en la grabación que ha llamado la atención de la prensa británica.

El método que sorprende fuera del país

Tal y como relata la tiktoker, el método consiste en llenar el fregadero con agua, meter todos los platos sucios dentro y lavarlos uno a uno usando esa misma agua. Pero lo que más le impacta llega al final del proceso: los platos se colocan en el escurridor sin aclarar el jabón.

“Entiendo las diferencias culturales y todo eso, pero lo siento, no puedo aceptar esto”, añade Lucía en tono irónico, una frase que el medio británico destaca como ejemplo del choque cultural entre ambos países.

Un debate que se repite

El artículo recuerda que no es la primera vez que este hábito genera polémica en redes sociales. En los últimos años, creadores de contenido de Asia, Estados Unidos y otros países europeos han compartido vídeos mostrando su sorpresa al ver que en Reino Unido no siempre se aclara la vajilla tras fregarla.

Algunos de esos vídeos se han hecho virales y han provocado debates similares, con británicos defendiendo que se trata de una costumbre tradicional y una forma de ahorrar agua, mientras que otros usuarios la consideran poco higiénica.

El caso de Lucía Francés es uno más de cómo escenas cotidianas pueden convertirse en noticia cuando reflejan diferencias culturales claras. Lo que para muchos británicos es una práctica normal de toda la vida, para quienes llegan de fuera resulta difícil de entender.