Los siete platos para descubrir en el mercadillo de Navidad de Madrid: "Es de locos"

Madrid ofrece estas semanas un amplio abanico de planes navideños: desde recorrer la capital para ver sus famosas luces hasta ir de compras por el centro. Sin embargo, una de las opciones que más fuerza ha ganado en los últimos tiempos es visitar el Mercadillo de Nuevos Ministerios, situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde, junto al Corte Inglés del Paseo de la Castellana.

Como ocurre cada año, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado numerosos puestos distribuidos por la superficie del parking del Corte Inglés de la Castellana donde los turistas podrán encontrar los principales artículos navideños como son adornos, regalos, manualidades y dulces típicos de temática navideña, además de una amplia oferta gastronómica.

Variedad y platos únicos en una ruta con siete paradas

El usuario de TikTok @comidaquenofalte ha publicado un video donde ofrece a sus seguidores una ruta por este mercadillo navideño para descubrir los mejores bocados. Primera parada, Caña by cañitas, donde se puede encontrar "la mejor croqueta del mundo", ganadora en Madrid Fusión 2021, el Congreso Internacional de Gastronomía más importante del mundo. "Razón no le falta. Puede ser una de las mejores, sin duda", aseguran.

En el mismo puesto también ofrecen una "burger con vaca gallega, coppa y tocinillo a modo de palomitas, una opción "de locos". La segunda parada de la ruta es Beata Pasta para saborear sus tonnarelli servidos en la rueda de queso con trufa, parmigiano y pecorino. "La combinación de pasta, trufa y de queso es éxito asegurado". Y de postre, un tiramisú, que es "todo un clásico".

La tercera parada es Pollos Muñoz, que ofrece la Kim Chicken, con barbacoa coreana. "Estos llevan el pollo a otro nivel", aseguran. Además, en este puesto también se puede disfrutar del Crispy Bollywood: "Con el pollo y las salsas, se pasan el juego".

Después la ruta continúa por Arzábal, la cuarta plaza con un clásico como es la oreja con salsa brava en un pan brioche, "muy crujientita y perfecta con el toque picante de la salsa y un buen vino caliente". Con la última parada llegamos a Álex cordobés, que debutan en en el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios. Y lo hacen con su tarta clásica.

¿Cuándo se puede visitar?

La primera recomendación para visitar el Mercadillo navideño de Nuevos Ministerios es ir bien abrigado e ir con tiempo, pues es uno de los lugares más concurridos de la capital en estas fechas. Está abierto hasta el lunes 5 de enero, de lunes a domingo y en horario de 12:00h a 23:00h.

El 24 y el 31 de diciembre cerrará a las 17:00h, al ser dos de las fechas más señaladas de estas fiestas. Asimismo, los días 25 y 1 de enero, los puestos no abrirán al público por ser festivos.