Un exladrón de bicicletas dicta sentencia con su consejo para evitar hurtos: "Si el candado está ahí, pasan de largo"

Un sencillo truco imbatible contra el robo de bicicletas. Un ex ladrón de vehículos holandés ha querido ofrecer este consejo a través del diario Sikkom. Es bastante sencillo y todo depende del lugar en el que amarres la bici con el candado. Según él, hay que hacerlo en la válvula.

Tal y como reza la publicación, los ladrones de bicicletas a menudo derriban el soporte y luego lo usan como una especie de palanca con la que abren la cerradura. "Incluso cerraduras caras pueden abrirse en diez minutos con esta técnica", asegura el ex delincuente, que conoce los trucos "mejor que nadie". Pueden abrir todas las cerraduras por muy fijas que sean.

"Si bloqueas la bicicleta en la válvula de la rueda, también la destrozan con esta técnica", cuenta. "Como la bicicleta queda con un neumático trasero pinchado y una válvula rota tampoco es vendible para los ladrones, por lo que la dejan. Realmente funciona".

De este modo, el candado se ha convertido en algo imprescindible si se deja la bicicleta aparcada en la calle. Algunos de ellos son más duros y resistentes para evitar que se rompan y puedan hacerse con ella. Pero con este remedio eficaz, si alguien rompe la cerradura, dejaría la válvula rota. Algo que afectaría de forma directa al medio de transporte y sería un inconveniente para luego venderlo en el mercado negro.

El robo de bicicletas disminuye

Según los datos consultados por el diario El Independiente, en España hay alrededor de 30 millones de bicicletas. Hace mucho tiempo que este medio de transporte dejó de ser "solo para el verano" y convertirse en habitual. En la última década, en este país, se han robado anualmente 30.000 unidades. En 2020, la cifra disminuyó a 13.000.

Estas son las ciudades españolas donde más bicicletas se roban, de acuerdo a la información consultada por la revista Todo Mountainbike: