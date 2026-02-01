Brian May se niega a volver a tocar en Estados Unidos: "Es un lugar peligroso"

Queen no volverá a actuar en Estados Unidos. Su legendario guitarrista Brian May lo confirma. Asegura, en declaraciones con el diario británico Daily Mail, que ese país es "muy peligroso" en el presente, "así que hay que tenerlo en cuenta". La banda musical salió de gira por última vez con el cantante Adam Lambert en 2023.

"Es muy triste porque siento que Queen creció en América y nos encanta, pero ya no es lo que era", asegura el músico de 78 años. Pero tampoco, actuarán en el festival de Glastonbury, por ideas contrarias con el organizador del evento. "No haría Glastonbury el año que viene por la política de quienes lo gestionan, a menos que eso cambie, no lo haré", asegura.

Además, añade refiriéndose a los gestores que "les gusta matar tejones, y piensan que es por deporte, y eso es algo que no puedo apoyar porque llevamos años intentando salvar a esos animales. No paran de ser asesinados año tras año, así que esa es la razón por la que nos lo estamos perdiendo", dice. Tal y como reza la publicación, May es un gran activista por los derechos de los animales.

Por su parte, el organizador del festival de Glastonbury, al sur de Reino Unido, calificó al guitarrista de la legendaria banda como "peligroso para la ganadería", y le criticó por su oposición a la matanza de tejones, que, asegura, "tiene el objetivo de prevenir la propagación de la tuberculosis bovina".

La vuelta a los escenarios es "una incógnita"

A pesar de la prematura muerte de Freddie Mercury en 1991, la banda no ha desaparecido del mapa. Brian May y su compañero de banda, Roger Taylor, han estado de gira con Adam Lambert, exmiembro de American Idol, desde 2012 bajo el nombre de Queen y Adam Lambert. Aun así, el guitarrista reconoce que "no sé cuándo volverá Queen al escenario, es una incógnita".

"Era hora de tomarse un descanso y pasar tiempo con la familia, hacer balance", asegura. "Pero nunca digas nunca que no vuelvas, la vuelta de Queen Two regresa, y hay un par de cosas que tendrás que escuchar", concluye el músico.