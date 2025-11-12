Los árboles de Navidad clásicos podrían tener los días contados por la nueva tendencia que triunfa en Europa

La llegada de la Navidad es sinónimo de comidas familiares, regalos, luces, villancicos, jerséis navideños y, en especial, de la decoración navideña. Uno de los elementos decorativos más especiales en este sentido es el árbol de Navidad, los cuales se pueden encontrar de diversas formas y estilos, tanto naturales como artificiales.

Uno de los más creativos y modernos—cada vez más comunes durante esta temporada festiva— es el árbol de madera, el cual se ha convertido en una solución ecológica y reutilizable durante esta festividad. Su aspecto es igual al tradicional árbol, solo que en vez de ramas se utilizan tablones de madera.

Una de sus ventajas, además de que puede guardarse y reutilizarse con los años, es que al estar hecho de madera principalmente no necesita de cuidados ni se deteriora. Además, es supersencillo de montar. Tan solo te hará falta un palo o una varilla de metal (que harán de tronco), unos tablones (que harán la figura piramidal) y algo de creatividad para decorarlo.

El proceso es bastante fácil. Selecciona los tablones de madera y córtalos con diferentes longitudes. Después, realiza algunos agujeros con la ayuda de un taladro y vete poniéndolos alrededor en el tronco, fijándolos en una base triangular. Para el toque final necesitarás algo de barniz transparente o de colores brillantes (dependerá de tu gusto) y mucha creatividad y originalidad para decorarlo.

Para la decoración puedes emplear pinturas, elementos naturales como bayas o piñas, pequeñas ramas, luces LED (son más seguras y eficientes), pegatinas, telas, adornos navideños de madera (se venden en muchas tiendas) e incluso las típicas bolas de Navidad.

Otras alternativas artificiales al clásico árbol navideño es el de cerezo con luces LED (disponible en plataformas como Amazon), el de metal, el de luces LED o los árboles de pared (los cuales se colocan en las paredes). Esta última opción es ideal para aquellos que tienen mascotas o hijos, pues son de difícil alcance para ellos.