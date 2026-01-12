Quién es Marc Giró, el nuevo presentador de laSexta que ha triunfado con su 'Late Xou' en RTVE

Marc Giró ya no solo estará en RTVE. El presentador catalán, considerado de los más carismáticos de la parrilla actual combinará su programa Late Xou en TVE con un nuevo formato en laSexta que verá la luz este 2026. Atresmedia ha anunciado este lunes el fichaje del catalán y ha asegurado en la nota de prensa enviada a los medios que "desarrollará diferentes proyectos en el grupo".

No es la primera vez que Giró forma parte de Atresmedia, ya que previamente ha colaborado en Zapeando (laSexta), Espejo público (Antena 3) y también presentó las precampanadas de Feliz Año Neox, en Neox.

El grupo mediático ha asegurado que Giró se sumará a un plantel de presentadores del grupo a nivel informativo y de entretenimiento donde también se encuentran "Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Jordi Évole, Iñaki López o Cristina Pardo".

Se prevé que Giró combine este nuevo formato de entretenimiento e información en laSexta con su ya habitual Late Xou en TVE, que regresa a la televisión este martes tras el parón navideño. De hecho, ya han anunciado que en este 13 de enero contarán con Boris Izaguirre como invitado, que ya se ha subido en su tradicional "ascensor" promocional.

'Late Xou': un éxito cosechado a base de reivindicación y crítica en RTVE

Pero ¿quién es Marc Giró? Pues este dicharachero presentador catalán llegó a la tele pública de la mano de Late Xou, un programa de entrevistas, humor, crítica social y buenas dosis de reivindicación. En la primera de RTVE está desde hace relativamente poco, unos meses, en septiembre, hasta donde le arrastró el éxito cosechado en La 2, la cadena de "una inmensa minoría", donde llevaba emitiéndose desde 2023, siendo uno de los formatos más vistos y comentados de la parrilla.

¿Y cuál es el secreto de su éxito? No es que Late Xou sea una propuesta novedosa, pues se trata de una imitación de los famosos programas nocturnos americanos que brillan en la medida que lo hace su presentador. En este caso, Marc Giró, con sus formas remilgadas y su aspecto de niño bien, ha sabido trasladar esa esencia a la española sentando en su sillón a los personajes más destacados del mundo del cine, la música y la cultura pop.

Desde Dulceida hasta Bad Gyal, pasando por Isabel Coixet, Kiko Rivera, Karla Sofía Gascón, Oriol Pla, Carolina Yuste, Mar Flores o Marta Sánchez, entre otros, han compartido baile en el ascensor —uno de los momentos icónicos del programa—, además de conversación, risas y secretos con el presentador catalán.

Otra de las apuestas ganadoras ha sido rodearse de un equipo de colaboradoras que nunca dejan indiferente a nadie y que no huyen de la polémica: Candela Peña, Henar Álvarez, Yolanda Ramos, Pepe Colubi y más recientemente Antonia San Juan.

Aunque lo que verdaderamente se ha viralizado en redes sociales semana sí, semana también, son los monólogos con los que abre cada programa y en los que no duda en arremeter contra la ultraderecha, los recortes sociales o la negación de los principios democráticos, además de defender los derechos del colectivo LGTBIQ+ o el acceso a una vivienda digna.

“No sé si habréis notado que hay mucha gente preocupada a nuestro alrededor porque creen que España está a punto de desaparecer bajo nuestros pies. Algunos de nuestros congéneres, en un ejemplo de narcisismo político, todavía no ven claro (pese a que se está retransmitiendo en directo) que el Estado de Israel, vía genocidio, está arrasando Palestina y a todo su pueblo. Pero, sin embargo, están muy preocupados y convencidos de que España se convierta en cenizas”, comenzaba el monólogo con el que abrió la temporada el pasado septiembre.

¿Y de dónde sale Marc Giró?

Marc Giró "ha hecho del plató su mejor trinchera" y eso le ha alzado, a sus 51 años, al estrellato de la pequeña pantalla, a convertirlo en uno de los presentadores icónicos de la televisión pública de la que abandera su defensa. Además, afirma preferir “mil veces invertir en Broncano o en mí mismo que en misiles”.

En cuanto a que se le tache de icónico, lejos de posturear con una falsa modestia, está encantado con la idea. "Me veo de icono total. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es lo que me faltaba a esta edad. La persona que haya pensado que yo soy iconic, me cae bien. Sí, me veo icono, a tomar por culo, claro que sí", admitía en una entrevista con la publicación femenina Harper's Bazaar.

Por cierto, de escribir desde estas revistas tiene sobrada experiencia: tras licenciarse en Historia del Arte fue durante 17 años editor de moda de la revista Marie Claire, trabajo que comenzó a compaginar colaboraciones en varios programas TV3. Fue en uno de esos espacios, Les 1000 i una, presentado por Jordi González, donde conoció al que es su marido Santi Villas, la mente pensante tras Late Xou y hermano de Thais Villas, reportera de El Intermedio. Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

"El éxito del Late Xou es de Santi y es una maravilla total. Yo llego, hago lo que me dice que tengo que hacer y me voy. Y él lo tiene todo controlado. Él ideó el programa, lo vendió, me puso a mí de muñeco, y estoy en muy buenas manos. Y no lo digo porque sea mi marido, es que es así. Ahora me doy cuenta, después de muchísimo tiempo, de que ¡es mejor director de televisión que marido!", aseguró en una entrevista en Forbes.