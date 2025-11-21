La respuesta de Marc Giró a quienes creen que el franquismo no era tan malo se ha visto más de 220.000 veces

Marc Giró, presentador de Late Xou en TVE y Premi Nacional de Comunicació 2023, ha dado una respuesta que se está viendo masivamente a todos aquellos que piensan que el franquismo tampoco fue tan malo.

Todo ello en unos días en que las encuestas reflejan un aumento del número de españoles que ven con buenos ojos el régimen de Franco. Por ejemplo, una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario, según la encuesta monográfica del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Además, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha reflejado que para un 21,3% de la población aquellos años fueron "buenos o muy buenos".

Giró se ha referido a aquellos que "ponen en duda que lo del franquismo fuera un régimen autoritario y creen que Franco hizo cosas que no estuvieron del todo mal": "Es en ese punto de la conversación donde aparece la palabra pantano. Estas personas argumentan que ellos no habían nacido, que ellos no estaban, y que por lo tanto no pueden asegurar que fuese una dictadura como dios manda".

"Tampoco habías nacido durante el gótico"

"Una cosa cariño te voy a decir: 'Tampoco habías nacido durante el gótico y ahí tienes la catedral de Burgos. O sea que algo de gótico debió existir a pesar de que ni tú ni yo estuviéramos allí", ha dejado caer Giró en un vídeo que en Instagram ha superado las 222.000 reproducciones.

"Que miento porque yo sí viví un año de dictadura franquista. Soy del 74, pero además por culpa del franquismo estuve cinco años prófugo de la justicia por ser homosexual, porque ser homosexual fue delito en España hasta 1979 y no me aplicaron a mí la ley de vagos y maleantes porque al ser un bebé tenía los bracitos más cortos que ahora y casi no se me notaba la pluma", ha asegurado el presentador, que ha lamentado que parte del apoyo de los jóvenes a la dictadura se debe a que "parece ser que el franquismo se explica tarde y sobre todo rápido".

"Si eres mujer, nunca alcanzabas la mayoría de edad"

Otro rostro conocido de TVE, en este caso Anna Bosch, ha recordado algunas cosas que pasaban en aquella época: "De entrada: si eres mujer, que sepas que nunca, nunca, nunca, alcanzabas la mayoría de edad. Porque aunque tuvieras 25 o 30 años, si querías tener tu propia cuenta bancaria, es decir, tener y manejar tu propio dinero, necesitabas la autorización de tu padre o de tu marido, de un hombre que tenía potestad sobre ti, lo mismo si querías un pasaporte para poder viajar fuera de España".

"Necesitabas el consentimiento de tu papá o de tu señor marido porque tú nunca, nunca, nunca, dejabas de ser un ser dependiente. Además, tampoco tenías derecho, estaban prohibidos, los métodos anticonceptivos porque el sexo solo se toleraba, era legal, dentro del matrimonio y además tenías que aceptar tantos embarazos, hijos, que te llegaran", ha subrayado.