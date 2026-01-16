"Quizá tengamos que mudarnos a España": en el extranjero se deslumbran con este ingenioso invento para picoteos

Un vídeo de 19 segundos de una empresa de repostería artesanal española está causando furor en redes sociales. Lo curioso es que lo hace entre usuarios extranjeros, que han quedado maravillados con uno de sus productos, hasta el punto de que hay cientos de comentarios que alaban lo ingenioso, a la par de delicioso, que les parece.

Se trata de la pirámide salada y dulce de Balbisiana; un curioso packaging que, en sus distintos pisos, permite transportar y servir un catering que incluye minisándwiches y wraps variados, mini cookies y lo que llaman berlisianas, unas bolitas de brioche. Su precio es de 89,95 euros.

La novedad que aporta es que, aparte de ser visualmente muy estética, tiene la comodidad de poder llevarla muy fácil de picnic o a cualquier celebración. Simplemente con abrirla se pueden servir las bandejas con los distintos alimentos, sin requerir más montaje.

Algunos por el envase, algunos por la pinta de la comida, los tuiteros no han dejado de dedicarle piropos. Están en inglés, pero aquí traducimos algunos:

"Quizá tengamos que mudarnos a España"

"Parece único y sabroso"

"En comparación, estoy en la edad de piedra"

"Práctico y chic"

"Excelente envase "

"Una presentación bonita y funcional, además, sin plástico. ¡Ingenioso!"

La historia de Balbisiana

La creadora de la pastelería, que tiene varios establecimientos en Madrid así como una tienda online, es Paula Babiana.

Como cuenta en su web, ha hecho repostería en casa desde siempre, muchos en compañía de su abuelo.

"Durante los cinco años que duró mi oposición a Registros experimenté con todos los dulces posibles, y me convertí en una repostera autodidacta mientras seguía carteándome con mi abuelo", explica.

Ahora, las tartas de su empresa triunfan por el boca a boca, por Instagram y por algunas celebrities. "Por muy bonita que sea una tarta, lo importante es que esté buena, y en eso no podemos fallar", defendió Babiana en una entrevista en ELLE.