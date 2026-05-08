Rosalía, sobre cómo trata el desengaño con humor: "En el flamenco, si te fijas, muchas veces la tragedia se canta y se explica desde un lugar de celebración"

El desamor puede golpear a lo más profundo de nuestro corazón, dejar una sensación de vacío e incluso cambiar por completo a una persona, aunque también puede servir como una oportunidad para reconectar con uno mismo, para mejorar nuestro amor propio (o recuperarlo) y/o para sacar nuestro lado más creativo.

Muestra de ello se puede comprobar en las canciones o incluso en las obras de arte, donde el desamor es probablemente uno de los temas principales y más repetidos. Algunos artistas lo tratan desde la tristeza, desde Are You Lonesome Tonight? de Elvis Presley hasta ¡Corre! de Jesse & Joy, mientras que otras figuras lo tratan de forma más humorística, como es el caso de Paquita la del Barrio y su Rata de Dos Patas.

Una de las figuras españolas que mejor ha conseguido retratar este desamor ha sido Rosalía con canciones como Malamente, Dolerme o La Perla, quien a través del humor y la sátira ha conseguido explicar, y muy bien, este amargo sentimiento. De ello habla la joven catalana, de 33 años, en una entrevista con el diario 'El País', donde confiesa que esta visión del desamor también aparece en otros géneros como el flamenco.

"En el flamenco, si te fijas, muchas veces la tragedia se canta y se explica desde un lugar de celebración. Los humoristas también le dan la vuelta a las cosas. Es muy bonito vivir desde ese lugar", afirma la artista. "Yo creo que hay que tener guasa en la vida. Hay que mantener siempre el sentido del humor", agrega la española en la conversación.

Desde 'Despechá' hasta 'Juro que': las canciones de desamor de Rosalía

Además de 'La perla', que ha conseguido cosechar unos 80 millones de visualizaciones, la artista cuenta con otros ejemplos de obras suyas que tratan, al más puro estilo Rosalía, el desamor. Algunas de ellas son:

Despechá.

Dolerme.

La Perla.

Malamente.

Juro que.

Se nos rompió el amor (cover).