Un estadounidense enamorado de España comparte cuáles son las mejores patatas fritas de aquí y se monta debate

Si hay una persona apasionada con España ese es el influencer de viajes Nick O'Brien, conocido en redes como @NickLovesSpain. A través de sus rede sociales suele dar a conocer lugares y costumbres de España, siempre poniéndolos en valor.

En una de sus últimas publicaciones en lo que se ha fijado es en unas patatas fritas que se pueden encontrar aquí y que directamente califica como "las mejores del mundo". Además, resalta que son made in Galicia.

Se refiere a las Bonilla a la vista; unas patatas cocinadas con aceite de oliva y sal marina que se venden en una característica lata blanca y azul. Tanto lo es que incluso ha aparecido en la película Parásitos, ganadora de cuatro premios Oscar.

El influencer ha compartido un vídeo en el que se ve el proceso de fabricación.

En los comentarios, son muchos los usuarios que le han dado la razón y otros, en cambio, han compartido cuáles son para ellos las mejores. Entre otras, han destacado algunas como las Guays de Ourense, las extremeñas El Gallo o las Eloy Acero de Burgos.

Las patatas Bonilla nacieron en 1932 y en la actualidad se exportan a más de 20 países, entre los que están Bélgica, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia o Estados Unidos.

"El amigo Boris Johnson cuando era alcalde tenía que tener siempre una lata allí en su despacho", señaló César Bonilla en una entrevista a EFE en 2020.