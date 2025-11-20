Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una opositora desvela "el arma secreta" para lograr mejores resultados en los test
Una solución de lo más barata y al alcance de cualquiera.

Una persona estudiando con apuntes y un cuaderno.
Una persona estudiando con apuntes y un cuaderno.Getty Images

Transformar fallos en puntos puede sonar a música celestial para cualquier opositor que esté enfrentándose a test preparatorios una y otra vez. Según la opositora Elisa Arias ——autora del libro Tengo un sueño y pienso usarlo, para inspirar a aquellos que estén estudiando para obtener una plaza, y conocida en redes como Srta_Opositora—, hay una herramienta que permite hacerlo y, lo mejor de todo, es que es de lo más accesible.

Como ha contado en una de sus últimas publicaciones, se trata de lo que ella llama el 'cuaderno de errores' y es un "arma secreta para mejorar en los test". Y sí, es algo tan sencillo como recurrir a una libreta para ir apuntando en qué se falla y, a partir de ahí, aprender y mejorar.

Según explica, lo que hay que ir registrando en él es, de manera resumida, la pregunta en la que se ha fallado; el motivo (si fue un despiste, no entender bien el concepto, si aún no se ha visto ese temario...); una explicación "correcta, clara y breve" y "una mini reflexión tipo: “Recuerda: los estafilococos son…".

Esto habría que revisarlo dos o tres veces por semana, "poco rato, pero con intención". "No imaginas la de puntos que recuperas solo repasando tus propios fallos".

Arias argumenta que este método funciona bien porque "el cerebro recuerda mejor lo que le genera sorpresa, conflicto o frustración", que es "justo lo que pasa cuando fallas una pregunta": "Si lo anotas, lo revisas y lo vuelves a ver… el aprendizaje se queda grabado".

En una entrada de su blog recomienda también tener un 'cuaderno de contenido difícil'. En éste, en cambio, lo que se anotan son las partes más complicadas de un tema, "simplificando los apartados más problemáticos". 

"Permite que tus repasos sean más eficientes al agrupar todo el contenido difícil en un solo cuaderno. El acceso a la información es mucho más rápida y así optimizas tu tiempo de estudio", argumenta. Puedes encontrar más información sobre cómo llevarlo, aquí.

