Una pizzería española, entre las 10 mejores del mundo: estas son sus pizzas y su precio

Como cada año, los amantes de la pizza tienen buenas noticias. La guía 50 Top Pizza ha dado a conocer su nuevo ranking de mejores pizzerías en un evento celebrado este lunes en el Teatro Mercadante de Nápoles (Italia). En esta ocasión, dos establecimientos han empatado en el primer puesto: Una Pizza Napoletana, de Nueva York (EEUU) con el chef Anthony Mangieri y I Masanielli, de Caserta (Italia) con el chef Francesco Martucci.

El segundo puesto, se lo ha llevado el The Pizza Bar on 38th, situado en el hotel Mandarin Oriental de Tokio (Japón), mientras que el tercer lugar lo ha logrado la brasileña Leggera Pizza Napoletana, con dos establecimientos en Sao Paulo.

En España, ha sido la pizzería Baldoria, en el madrileño barrio de Salamanca, la única que ha logrado colarse en el top 10, concretamente en el 8º puesto. El establecimiento de Ciro Cristiano abrió sus puertas en 2022 y ha ido ascendiendo en el ranking desde el 64º puesto en 2023 hasta lograr colarse entre los 10 primeros.

Las otras pizzerías españolas elegidas en el ranking han sido Sartoria Panatieri, en Barcelona, en el 20º puesto; Fratelli Figurato, también en Madrid, en el puesto 54º; la Balmesina, en Barcelona, en 70º lugar, y Demaio en Bilbao, en el puesto 76º.

Las pizzas de Baldoria: precios y opciones

"Estoy profundamente emocionado. Alcanzar esta posición es una alegría inmensa. La competencia es dura y por eso este reconocimiento sabe todavía mejor. Todo ha sido posible gracias a un equipo maravilloso que pone pasión, energía y sonrisa en cada servicio", ha señalado Cristiano a El Comidista de El País, donde califica la clasificacón como "un sueño hecho realidad".

Entre su carta, además de entrantes tan llamativos como el atún con melón, burrata con cuatro tipos de tomate o croquetas alla parmigiana, y de una variada carta de pastas, cuenta con seis tipos de pizzas, entre 13 y 22 euros.

La clásica Margherita se oferta por 13 euros, mientras que la Bufala Fest (premiada como Mejor pizza de España), con tomate San Marzano asado, mozzarella de Bufala DOP, tomatitos confitados, crujiente de parmesano, pesto de albahaca y limón, por 17.

Dentro de la carta también encontramos la Burrata Tartufo, con crema de trufa negra de Abruzzo, burrata de Puglia, ricotta de bufala, setas, trufa negra y cebollino, por 20 euros, o la exclusiva Doña Giussepina que combina jamón Joselito Gran Reserva de 2019 con burrata de Puglia y tomates cherrys, que asciende a 22 euros.

Pero también innova con pizzas como la Luis Higo, por 17 euros, en la que se combinan higos, almendras tostadas, jamón de Parma y salsa de tomates amarillos o la Caramella Nolana, una de las especialidades de la casa, en la que se mezcla el tomate "caramelle" con stracciatella y alcaparras fritas, por 16 euros.