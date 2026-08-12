Usuarios de plataformas de segunda mano hacen el agosto con las gafas para el eclipse: "Entrega presencial, homologadas y con etiqueta por 60 euros"
Muchos no han comprado sus gafas para el eclipse creyendo que sería fácil encontrarlas a última hora. Plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios se han llenado de ofertas.
Piden hasta 60 euros por unas gafas para ver el eclipse. Basta con un vistazo a Wallapop, Vinted o Milanuncios para comprobarlo. El precio en ópticas, supermercados y farmacias era notablemente inferior: entre 1,50 y 2 euros por unidad. Instituciones públicas como la ONCE también han repartido de manera gratuita. El problema es que, a pocas horas de que se produzca el fenómeno, ya no quedan.
Las descripciones de los anuncios especifican que están homologadas, que vienen con etiqueta o que se entregan en mano. Algunos subrayan que están "sin estrenar". Otros juegan con la expectación: "No te quedes sin ver el eclipse".
Las hay de todos los colores: negras, rojas, azules... y la gama de precios también es variada. Aunque las más caras llegan a 60 euros la unidad, también es sencillo encontrar packs de dos o tres gafas por 10 o 15 euros.
Muchos vendedores ofrecen enviarlas a casa, pues hay anuncios publicados desde hace varios días. Sin embargo, a estas alturas no tendría sentido.
Cómo saber si tus gafas son seguras
Lo más fiable es adquirir las gafas en establecimientos como ópticas y farmacias. O utilizar las que han repartido las instituciones.
En el caso de que quieras comprobar que las tuyas son seguras, has de fijarte en la siguiente referencia: EN ISO 12312-2:2015. Además, deben tener el certificado CE. Así sabes que están homologadas y que tus ojos no sufrirán al contemplar el eclipse.
Tampoco es aconsejable pagar una cantidad considerablemente superior por un producto que no ofrece absoluta seguridad. Siempre puedes esperar al 2 de agosto de 2027, fecha del siguiente eclipse total solar visible en España. Pero esta vez adquiriendo las gafas con antelación.
Tampoco te decantes por observar el eclipse a simple vista o por usar unas gafas de sol normales o una radiografía. Tus retinas quedarán dañadas y puede ser irreversible.
Cuidado con las posibles estafas
En estas ocasiones no es de extrañar que proliferen engaños y estafas. Y no solo en plataformas de segunda mano. La ansiedad por conseguir unas gafas a última hora puede jugarte malas pasadas con vendedores no fiables.
Wallapop enumera los siguientes consejos para detectar estafas:
- Te piden el número de teléfono o el mail como primera opción de contacto.
- Te mandan un enlace por el chat de Wallapop simulando la compra.
- Te dicen que envían productos o pagos fuera de Wallapop.
- Te piden datos de tu tarjeta bancaria.
- Se hacen pasar por un agente de Wallapop.
Aplica lo mismo al resto de webs. Así podrás evitar que te engañen.