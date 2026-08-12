Usuarios de plataformas de segunda mano hacen el agosto con las gafas para el eclipse: "Entrega presencial, homologadas y con etiqueta por 60 euros"

Las gafas para el eclipse se convierten en el bien más preciado

Piden hasta 60 euros por unas gafas para ver el eclipse. Basta con un vistazo a Wallapop, Vinted o Milanuncios para comprobarlo. El precio en ópticas, supermercados y farmacias era notablemente inferior: entre 1,50 y 2 euros por unidad. Instituciones públicas como la ONCE también han repartido de manera gratuita. El problema es que, a pocas horas de que se produzca el fenómeno, ya no quedan.

Las descripciones de los anuncios especifican que están homologadas, que vienen con etiqueta o que se entregan en mano. Algunos subrayan que están "sin estrenar". Otros juegan con la expectación: "No te quedes sin ver el eclipse".

Anuncio en una plataforma de segunda mano

Las hay de todos los colores: negras, rojas, azules... y la gama de precios también es variada. Aunque las más caras llegan a 60 euros la unidad, también es sencillo encontrar packs de dos o tres gafas por 10 o 15 euros.

Muchos vendedores ofrecen enviarlas a casa, pues hay anuncios publicados desde hace varios días. Sin embargo, a estas alturas no tendría sentido.

Cómo saber si tus gafas son seguras

Lo más fiable es adquirir las gafas en establecimientos como ópticas y farmacias. O utilizar las que han repartido las instituciones.

En el caso de que quieras comprobar que las tuyas son seguras, has de fijarte en la siguiente referencia: EN ISO 12312-2:2015. Además, deben tener el certificado CE. Así sabes que están homologadas y que tus ojos no sufrirán al contemplar el eclipse.

Tampoco es aconsejable pagar una cantidad considerablemente superior por un producto que no ofrece absoluta seguridad. Siempre puedes esperar al 2 de agosto de 2027, fecha del siguiente eclipse total solar visible en España. Pero esta vez adquiriendo las gafas con antelación.

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Tampoco te decantes por observar el eclipse a simple vista o por usar unas gafas de sol normales o una radiografía. Tus retinas quedarán dañadas y puede ser irreversible.

Cuidado con las posibles estafas

En estas ocasiones no es de extrañar que proliferen engaños y estafas. Y no solo en plataformas de segunda mano. La ansiedad por conseguir unas gafas a última hora puede jugarte malas pasadas con vendedores no fiables.

Wallapop enumera los siguientes consejos para detectar estafas:

Te piden el número de teléfono o el mail como primera opción de contacto.

Te mandan un enlace por el chat de Wallapop simulando la compra.

Te dicen que envían productos o pagos fuera de Wallapop.

Te piden datos de tu tarjeta bancaria.

Se hacen pasar por un agente de Wallapop.

Aplica lo mismo al resto de webs. Así podrás evitar que te engañen.