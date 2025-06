Felipe VI congela su retribución y tira de ahorros: estos son los sueldos de la familia real

Ante la falta de presupuestos generales del Estado (PGE), la Casa Real se ha vuelto a congelar el sueldo. Este lunes, la Zarzuela ha cumplido su compromiso de transparencia, y ha hecho públicas sus cuentas. La cuantía que recibe la institución se mantiene inalterada desde 2021: 8.431.150 euros.

No obstante, tal y como publica el diario El País, el dinero del que dispone la casa del Rey es superior. Hay partidas, como la Guardia Real, que pertenecen a otros departamentos del Estado, como el Ministerio de Defensa, o el de Interior.

De este modo, el sueldo del rey se queda en 277.361 euros, mientras que la reina Letizia, ganará 152.539 euros, los mismos que en 2024. A esto se suma la reina Sofía, que dispondrá durante este año de 124.814 euros.

Por su parte, la princesa de Asturias, Leonor y su hermana, la infanta Sofía, no reciben aún ningún tipo de retribución por sus actividades de apoyo a la institución. A esto se le suma el rey emérito, Juan Carlos I, que no recibe ingresos desde hace años, y no tiene potestad para participar en actividades representativas.

En total, la Familia Real suma un total de 554.714 euros de retribuciones, iguales a las existentes a diciembre de 2024. Así, consolida el incremento del 2,5% estipulado con carácter general para los empleados públicos.

Uno de los datos más destacables del informe publicado en la página web oficial de la Zarzuela es que el rey ha tenido que tirar de ahorros para impulsar la digitalización de la Corona. La Casa Real destinará casi un millón de euros al proyecto de mejora de la operatividad de sus sistemas de comunicaciones y su transformación digital este 2025.

En este sentido, en 2024, la Casa del Rey también acudió a la financiación de inversiones por valor de 2.481.798,50 para poner en marcha un nuevo estudio de grabación en el corazón del Palacio de la Zarzuela. De hecho, las apariciones públicas de los reyes se han pronunciado en estos últimos meses. Letizia apareció recientemente en un programa Historia de Nuestro Cine de RTVE recomendando películas del cine español. Por su parte, Felipe, ha participado con el Museo del Prado en una publicación en Instagram para explicar las Meninas.

En el pasado ejercicio, se ingresaron 243.154,29 de euros de intereses financieros, principalmente del Banco de España, que se incorporaron a las reservas de tal forma que, a 31 de diciembre de 2024, la Casa del Rey tenía de saldo de tesorería 4.943.512,31 euros.

En un contexto de prórroga presupuestaria y tras un proceso interno de racionalización del gasto, respecto a las cuentas anuales de 2024, segundo año que la Casa del Rey se somete a la auditoría del Tribunal de Cuentas, los datos reflejan un grado de ejecución presupuestaria del 98,73% frente al 85,66% de 2023.