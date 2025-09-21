Gabriel Rolón, psicólogo, sobre el ejercicio de amar: "Es otorgarle a la otra persona un poder enorme"

El psicólogo argentino Gabriel Rolón, ha compartido un video en TikTok donde reflexiona sobre el amor, la vulnerabilidad y la complejidad de las relaciones. "Amar es otorgarle a una persona un poder enorme sobre vos", afirma el psicólogo, mientras explica cómo en el amor entregamos nuestras debilidades, errores y dolores más íntimos a otra persona.

"La persona que de verdad nos ama es la que renuncia a usar el poder que le dimos sobre nosotros. Es decir, yo te digo un poder enorme para lastimarme y bueno no lo usas", destaca Rolón. En su intervención, el autor también plantea que el verdadero amor no consiste en la necesidad —"detesto que alguien me diga ‘te necesito’"—, sino en el deseo consciente de compartir la vida con alguien sin depender de esa persona para existir.

Además, Rolón advierte sobre un error frecuente en las parejas: pensar que el vínculo está garantizado por el tiempo o los hijos compartidos. "Nada nos ata más que el deseo de seguir estando juntos", sostiene, invitando a cuidar los pequeños gestos cotidianos que mantienen viva la conexión. "Yo puedo vivir sin vos, puedo vivir perfectamente, sin vos. Pero no quiero. Porque la vida con voz es más linda. Eso es el amor", agrega.

"El día que sintamos que si en esa persona no podamos vivir, esa relación se empiezan a enfermar. Porque ya no te amo, ya no te deseo. Te necesito y la necesidad de enferma", sentencia. Finalmente, otro momento destacado del video ocurre cuando se refiere al amor como una forma de inmortalidad efímera: "En esos momentos de amor profundo, parece que la muerte no existe", dice citando a Shakespeare: "Ven a ser mi inmortal con un beso".