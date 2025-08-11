Georgina y Cristiano Ronaldo anuncian su compromiso, anillazo mediante

Cristiano Ronaldo y Georgina serán marido y mujer. El futbolista y la influencer han anunciado su compromiso este lunes a través de las redes sociales en una publicación que ha alcanzado una enorme repercusión en pocos minutos.

En la foto que acompaña al anuncio se puede observar como Georgina porta en su mano un enorme anillo de brillantes sobre un fondo blanco. A esta imagen le acompaña un escueto pero revelador mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Tal y como recoge la revista Hola!, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez caminan de la mano desde hace 9 años. Tienen 5 hijos a su cargo y han compartido su estilo de vida a través de redes sociales e incluso en un popular documental televisivo.

La historia de amor comenzó en 2016, mientras ella trabajaba como dependienta en una tienda de lujo ubicada en la Milla de Oro de Madrid. La propia Georgina ha contado en múltiples ocasiones que su romance sucedió gracias a "un flechazo instantáneo entre ambos". En un principio, la relación estuvo marcada por la discreción, sin embargo, a los pocos meses se hizo oficial cuando ella acompañó a Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde fue galardonado como mejor jugador del año.

El futbolista ha sido cuestionado en algunas ocasiones por el estado de su relación con Georgina. Hace unos meses fue preguntado por los periodistas cuando iba a dar el siguiente paso en su relación, a lo que él respondió "yo le digo siempre que pasará cuando hagamos ese clic". Y parece que ahora, ha sucedido.

El anuncio del compromiso ha provocado un aluvión de comentarios en el perfil de la empresaria. Muchas personalidades de la industria de la cultura y el entretenimiento han hecho públicas, como Laura Escanes o Beatriz Luengo. "¡Felicidades, Bella!", ha comentado esta última. "Felicidades al fin ya le hizo 'el clic' del que estaba hablando", celebra una internauta anónima. "Seguro que con ese anillo podría vivir el resto de mi vida", bromea otra.