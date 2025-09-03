Los expertos señalan cómo debe ser la mochila escolar y se pronuncian sobre las de ruedas

Con la vuelta al cole son muchos los pequeños que en estos días desempolvan sus mochilas o tienen que estrenar una nueva que los acompañe durante todo el curso que tienen por delante.

La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Helena Bascuñana, recomienda, como recoge Europa Press, que la mochila escolar no supere el 10 por ciento del peso del niño y que sea ergonómica.

Resalta además que "no debería sobrepasar nunca el 15 por ciento del peso corporal de quien la lleva". "Cuando se carga más de lo recomendado, aparecen dolores de espalda y, si esta situación se repite durante años, incluso puede condicionar el crecimiento", advierte.

Como indica la mencionada agencia, los expertos abogan por "una altura que no sobrepase a la del hombro en posición sentada menos el grosor del muslo (unos 30 centímetros), y que la anchura nunca sea mayor a dos tercios del ancho de los hombros (unos 25 centímetros)".

También es importante que la mochila cuente con sujeción mediante dos tirantes anchos y acolchados. Adicionalmente, aconsejan que lleve un cinturón lumbar y una correa de pecho, ambos ajustables. Bascuñana también apuesta por realizar una planificación para llevar solo el material imprescindible de cada día para reducir la carga del niño.

Sobre las mochilas con Ruedas, apunta que son útiles en la calle pero que, dentro del centro escolar, suelen ser "poco prácticas" por las escaleras y desniveles, algo que obliga a levantarlas con una sola mano, lo que puede generar desequilibrio y sobrecarga.