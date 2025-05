Ponen un nombre a su hija que "pocos pueden pronunciar" y evitan contar su idea durante años para que no se lo roben

Escoger el nombre del pequeño o pequeña que viene en camino es una de las primeras misiones de cualquier padre o madre. No es la más sencilla de todas, dado que el apelativo que escojan sus progenitores será el que acompañe al recién nacido durante el resto de su vida.

En este sentido, el diario británico The Telegraph ha recogido la historia de Catherine Lamb. Esta mujer, de 36 años, ha convivido con distintas tocayas en distintos ámbitos de su vida y en etapas vitales distintas. Por eso, ella no ha querido que le ocurriera lo mismo a sus hijos o hijas.

"De niña, odiaba tener el mismo nombre que todos los demás. No había nada en particular que me disgustara, salvo que era muy popular", ha contado al rotativo. Durante su etapa escolar, había varias niñas en su clase y en su curso que se llamaban igual que ella.

Ella, tras conocer al que terminó siendo su marido, Nathaniel, asegura que sintió algo de envidia, por lo único que era. Y eso mismo buscó para sus pequeños. Su primera hija se llamó Theia, aunque esta tampoco era la idea original.

"Unos dos años antes de tener a Theia, me enamoré del nombre Thea después de escucharlo en un programa de televisión y lo decidí para mi futura hija", ha narrado Catherine a The Telegraph. Y un día, al salir a la calle, escuchó a una madre hablando con su hija, llamada Thea. "Luego, unos parientes lejanos en Nueva Zelanda también tenían una hija llamada Thea, y sentí que era demasiado popular para usarlo", ha proseguido.

Por lo tanto, empezó a buscar en Internet algunos apelativos similares. "Y descubrí que el origen del nombre Thea proviene de Theia, pronunciado ligeramente diferente, la diosa griega de la luz", ha desvelado. Tanto a ella como a su pareja les gustó esta opción y lo mantuvieron en secreto, para que nadie de su entorno pudiera quitarles la idea.

"Todos han dicho que les encanta el nombre, pero a la gente se le olvida cómo pronunciarlo", ha reconocido Catherine, que ha afirmado encontrar "un poco frustrante tener que corregir constantemente a las personas". "Pero, al final, espero que llegue a amar su nombre único y memorable", ha concluido, haciendo referencia a la pequeña.

