Un profesor de Educación Física revela la excusa de una madre para que su hijo no haga natación: "Ha ido a la peluquería, no debe mojarse el pelo en dos días"
Un profesor de Educación Física revela la excusa de una madre para que su hijo no haga natación: "Ha ido a la peluquería, no debe mojarse el pelo en dos días"

"No me queda más remedio que respetarlo".

Helena Zarco García
Entrenador de baloncestoGetty Images

Todos los niños, en algún momento de su vida escolar, han intentado poner en práctica pequeñas estrategias para librarse de las obligaciones académicas. Fingir estar enfermos ha sido, probablemente, la excusa más común y universal para evitar ir a clase y quedarse en casa.

Y si hablamos de Educación Física, las excusas parecen multiplicarse. A veces se trata de justificaciones médicas válidas, pero en otras ocasiones las razones que dan los padres resultan tan sorprendentes que rozan lo insólito. 

Un ejemplo de ello lo ha hecho público un profesor francés de secundaria a través de TikTok, donde reveló la extravagante excusa de una madre que pidió que su hijo no participara en la clase de natación porque “había ido a la peluquería y no debía mojarse el pelo en dos días”.

Lo que dice la normativa

La asignatura de Educación Física suele ser una de las más cuestionadas por las familias. En Francia, muchos padres solicitan lo que se conoce como “exenciones de EF”, es decir, permisos para que sus hijos no participen en la actividad diaria. 

Según el Decreto 88-977 del 11 de octubre de 1988, este tipo de dispensas solo pueden concederse por motivos médicos y deben estar acompañadas de un certificado que indique la naturaleza de la incapacidad, total o parcial. En los casos en los que el problema sea parcial, el certificado debería incluir también información que permita adaptar la práctica a las capacidades del alumno.

En teoría, ningún padre podría decidir por sí solo eximir a su hijo de practicar deporte. Sin embargo, la realidad es más flexible. “Cuando uno de mis alumnos es eximido de Educación Física por sus padres, y no por un médico, no me queda más remedio que respetarlo. No quiero distanciarme de las familias, que a veces pueden ser muy agresivas. No se me ocurriría obligar a un alumno eximido a participar en la clase contra su voluntad”, explicó Thomas, profesor de Educación Física en un instituto de Essonne, Francia.

La natación, la más esquivada

En su cuenta de TikTok, bajo el nombre de usuario @yamms.5 Thomas comparte con humor las excusas más llamativas que ha recibido en su carrera. Una de las más memorables ocurrió en 2012, cuando los padres de un alumno entregaron un justificante con la frase literal: “Yohan ha ido a la peluquería; no debe mojarse el pelo en dos días”.

El profesor asegura que la natación es la disciplina que más rechazos recibe. “En cada clase de piscina tengo al menos tres estudiantes de 35 que están exentos. La mayoría suelen ser chicas que dicen no encontrarse bien”, cuenta.

La importancia del ejercicio físico

Aunque la anécdota provoque una sonrisa, Thomas recuerda que detrás de estas excusas también se esconde la falta de conciencia sobre la importancia del deporte en el desarrollo físico y emocional de los jóvenes. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

La actividad física ayuda a mantener una buena condición física, y también fomenta valores como la constancia, la cooperación y la superación personal. Además, tiene beneficios psicológicos y sociales siendo la actividad física una forma de invertir en salud

