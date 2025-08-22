Una experta española en superdotación advierte del porcentaje de superdotados que hay en las clases: más de los que muchos imaginarán

La experta española en superdotación y autora de varios libros, entre ellos 'La maldición de la inteligencia: cómo lograr que ser superdotado sea una ventaja y no un problema', afirma que en cada clase hay "al menos un 2% de niños superdotados", según recoge el diario aulasiena, por lo que si la cifra es menor lo más probable es que el colegio no esté realizando una correcta identificación de estos alumnos.

De hecho, a nivel nacional, los datos del Ministerio recogen 15.000 niños superdotados, cuando, tal y como recoge la misma publicación, debería haber 160.000 en toda España. Respecto a los niños de altas capacidades, la cifra debería ser incluso mayor, con un 5% y un 10% de presencia en las aulas.

Una de las creencias más comunes, pero también errónea, es que estos niños tienen buen rendimiento, pues por lo general suelen acostumbrarse a tener buenas notas en Primaria y luego en la ESO comienzan a estrellarse y suspender, ya que han aprendido a no esforzarse ya que se aburren en clase.

Otra de las señales que pueden advertirnos es cuando son introvertidos, solitarios o que no son capaces de relacionarse correctamente, actuando de forma similar al Asperger. También existen niños que son muy activos que se les confunde con hiperactivos o niños aburridos y desmotivados a los que se les puede atribuir por error déficit de atención.

Los profesores pueden identificar a este tipo de alumnos a través de las intervenciones que realiza en clase, sus preguntas e intereses. Aunque la mejor opción, claramente, es acudir a un experto que realice una valoración profesional y adecuada. En el supuesto de que el profesor llegue a detectarlo, se recomienda que lo comunique al orientador del centro y proceder a la aceleración del curso.

Otra de las soluciones que se pueden realizar son las actividades extracurriculares, los colegios especiales o el agrupamiento. Este último puede ayudar al menor a sentirse mejor al estar con otros compañeros con intereses parecidos a los suyos.