Una madre se escandaliza ante las reglas "extremas" para los regalos del cumpleaños al que fue invitada su hija

Cada vez más los padres se quejan de las exigencias que se tienen a la hora de las celebraciones infantiles, tanto en los centros escolares como en las fiestas particulares.

Un ejemplo de ello es la usuaria de TikTok @shay27xo, una madre que ha denunciado los requisitos que le exigieron a la hora de regalar en un cumpleaños al que invitaron a su hija. "No sé qué piensan ustedes, pero las fiestas de cumpleaños se están saliendo de control", empezó diciendo.

"A mi hija le enviaron una invitación para una fiesta de cumpleaños a la que respondimos y, como tres días antes de la fiesta, la madre nos envió un mensaje de texto a todos los padres", detalló calificando las reglas como "extremas".

En el mensaje se detallaban los requisitos a la hora de elegir los regalos que hacerle a la pequeña. "Tenemos una retórica estricta que nos gustaría que los padres sigan al elegir regalos. No se permiten colores, no se puede usar ningún color", recuerda.

Además, pedía que no se generaran residuos ni se regalasen juguetes de plástico ni que generasen ningún ruido.

“Así que no se tirará nada que contenga plástico, como los envases”, añadió la madre. "Y no puede ser colorido, no puede ser de plástico y no puede hacer ruido", detalló. "No quiero cometer un error y ser la que rompe las reglas [...] Era mucho más fácil en los años 90", señaló.

Ante estas recomendaciones, algunos padres preguntaron si los niños podrían elaborar una tarjeta de felicitación como regalo, ante lo que recibieron también una negativa. "Y yo pienso: bueno, esto se está volviendo extremo", se quejó.

Shay preguntó si alguno de los usuarios de la red social había vivido una experiencia similar y bromeó con que varios niños y padres dijeron que no querían ir al cumpleaños o alguno incluso se puso enfermo.