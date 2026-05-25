Seis datos para ubicarte rápido si estás perdido con las novedades en el caso de Plus Ultra y Zapatero

La investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el presunto papel de "liderazgo" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero coge altos vuelos. Este lunes se han conocido nuevos detalles del auto del juez Calama y otros informes de la UDEF y la Fiscalía, que ponen el foco en el exlíder socialista seis días después de su imputación, pero que también aportan jugosas novedades sobre las empresas y otros protagonistas del caso.

Te contamos las novedades y los hechos más llamativos para que no te pierdas en este laberinto que, por ahora, no parece tener fin en la presunta trama de nombres y empresas por el rescate de Plus Ultra.

El "liderazgo no visible" de Zapatero y el papel clave de su despacho y su casa

El tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional profundiza en el "liderazgo" de la presunta trama que el juez Calama otorga a Zapatero. En el documento conocido este lunes, la UDEF añade que se trata de un "liderazgo no visible" que se desarrollaría como "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada" pero "evidenciándose sin embargo su capacidad de actuación y decisión en las comunicaciones halladas".

Esa presunta red tendría dos escenarios clave: el despacho del expresidente en la calle Ferraz y su propio domicilio. Ya el 14 de mayo la UDEF apuntaba que el núcleo de "planificación y dirección" no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, "sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".

Ahora se ha conocido que el cuerpo policial considera que el domicilio del exlíder del Gobierno y del PSOE "se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". Ello pese a que no constan reuniones en dicho domicilio.

Para los investigadores, hay evidencias de una estructura funcional distribuida en "el uso de la oficina como canal formal de comunicación" a través de "Gertru", llamada María Gertrudis Alcázar y conocida por ser la secretaria personal del expresidente, la interposición de terceros y la "movilidad constante" del político que "fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio".

Con estos ingredientes hablan de una estructura "dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito del hogar familiar, que se apoya en lo que consideran un "patrón logístico" en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta también el domicilio de Zapatero. Este inmueble aparece en algunas facturas emitidas a Análisis Relevante o en la recepción de un envío de "cajas de vino" por parte de uno de los presuntos implicados.

Las empresas implicadas en la presunta trama

El rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno tiene muchas aristas y tantas personas potencialmente implicadas como empresas. El auto del juez Calama da buena muestra, con más de una decena de entidades que aquí tratamos de situarte de forma breve para que, por lo menos, te suenen.

En el centro del oficio de la UDEF datado el 14 de mayo se encontraría Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, 'Julito' o "el lacayo" en terminología de la trama. Esta entidad habría percibido un total de 941.798 euros en concepto de los distintos contratos analizados, de los que 301.290 euros corresponderían a pagos de la aerolínea Plus Ultra tras el rescate. Es esta cuestión la que se relaciona directamente con el expresidente del Gobierno en los distintos documentos judiciales y policiales.

Como desglosa EFE, los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante comenzaron el 5 de noviembre de 2020, con 6.050 euros, seguido de otros el 19 de enero de 2021 y ya entre el 8 de abril y el 2 de junio, una vez se había efectuado el primer tramo de la ayuda del Gobierno a la aerolínea.

Los pagos a la empresa de Julio Martínez Martínez se suspendieron dos años, hasta que el 20 de abril de 2023 se hace un nuevo ingreso que continuaría hasta el más reciente 11 de diciembre de 2025, cuando se culminó, alcanzando la suma identificada de 301.290 euros

Las otras empresas en los papeles

Detrás y en paralelo a Análisis Relevante, los distintos documentos oficiales muestran un rosario de nombres de sociedades... también controladas por Julio Martínez Martínez y otras diferente. Por ejemplo, Plus Ultra no solo pagó a Análisis Relevante; también efectuó pagos a Iot Domotic y Voli Analítica y otro más a Iot Domotic pero a través de Caletón Consultores, todos ellos en 2021.

Otra entidad en cuestión es la de Corpoestructura, entidad que firmó un contrato de servicios de asesoramiento el día 1 de abril de 2021 con Análisis Relevante, que habrían alcanzado la cuantía de 484.000 euros.

Hay más, porque Análisis Relevante también se nutre de Softgestor (145.200 euros), del grupo Aldesa (127.050 euros) y de Inteligencia Prospectiva (368.258 euros, repartidos en distintos pagos entre mayo de 2020 y octubre de 2024).

Seguimos en este galimatías mercantil. El oficio de la UDEF prosigue con que Análisis Relevante habría remitido a Zapatero casi medio millón de euros (490.780 euros) entre julio de 2020 y junio de 2025, mientras que habría hecho lo propio con 239.755 a la empresa de las hijas del expresidente, WHATHEFAV, en un periodo casi idéntico entre junio de 2020 y diciembre de 2025.

Además de movimientos con cuentas bancarias de titularidad de Rodríguez Zapatero, aparece mentado Thinking Heads Group, un conglomerado a cuya 'cabeza' se encontraba Daniel Romero-Abreu, a la vez presidente y fundador del Gate Center, una organización sin ánimo de lucro en la que Rodríguez Zapatero consta como presidente del Consejo Asesor. Thinking Heads habría entregado al expresidente socialista un total de 681.318 euros, mientras que Gate Center le habría aportado otros 352.980 euros.

El laberinto se va ampliando con la 'aportación de Inteligencia Prospectiva, que ya era pagadora de Análisis Relevante. Esta sociedad abonó otros 561.440 euros a WHATHEFAV y 266.200 a Gate Center, que habría remitido al menos 171.727 euros a WHATHEFAV, que a su vez habría percibido otros 12.297 euros extra de parte del grupo Thinking Heads.

Las joyas (y la "herencia) en el despacho de Zapatero

El registro de la UDEF al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero permitió a los agentes intervenir dos discos duros, un iPhone y numerosas joyas y relojes, que su secretaria Gertrudis Alcázar indicó que procedían de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes. Igualmente, se procedió al volcado del contenido de los ordenadores gestionados por las dos secretarias del antiguo mandatario y aún hombre fuerte en el PSOE.

La caja fuerte de Zapatero en Ferraz. Policía Nacional

El despacho está ubicado en la calle Ferraz, 35, de Madrid, una casa con cinco despachos y tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.

Según el informe de la UDEF citado por EFE, en el despacho 2, del jefe de gabinete se encontraba la caja fuerte y allí fueron encontradas las joyas que la secretaria trató de vincular rapidamente tanto a diversos viajes como a herencias de Sonsoles Espinosa. En concreto, tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde.

También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados. No solo había joyas; también tres relojes, uno de la marca Krono con una inspcripción "tus compañeros", otro marca Dogma y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y una pendiente dorado forma ovalada.

Los agentes encontraron además dos 'pendrive' y en su interior numerosas carpetas con documentación de empresas, algunas que parecen en la causa como Gate Cebter, Thinking Heads o Análisis Relevante, así como otras con denominaciones como Chinalink Asia, y agendas con el nombre de presidente Zapaterode los años 2019 a 2025, entre otras.

Un radiador, bolsas, un neceser, las extrañas 'huchas' de Julio Martínez Martínez

La ronda de registros en despachos y domicilios se saldó con numerosos hallazgos en el caso de Julio Martínez Martínez, el amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. En la casa del empresario, la Policía Nacional encontró 286.070 euros en efectivo, escondidos en bolsas, neceseres y diferentes muebles de su casa.

El dinero estaba repartido entre dependencias y también entre numerosos billetes de distinta cantidad. Así, los agentes notificaron hasta 4.550 euros en billetes de 50, 10 y 5 dentro "de una bolsa de viaje de tela escocesa". Aparte, 74.900 euros en billetes de 50 repartidos en dos bolsas diferentes en el baño del inmueble.

Otros 50.000 euros aparecieron en el interior de un radiador, otros 30.000 euros esperaban en una bolsa de papel, 10.000 dentro de una bolsa de golf o 5.270 en un neceser.

Queda un último apartado. En su registro, los agentes de la UDEF notificaron cinco sobres blancos "con distintos caracteres", señalan los investigadores, "al parecer en idioma chino", cuya traducción "parece ser diez mil". "Todos incluían en su interior importes exactos por valor de 10.000 euros".

Más que dinero: el papel de la 'trama Plus Ultra' en Venezuela y con el CNI

Los implicados en la trama del rescate a la aerolínea pudieron haber tenido más 'mano' que la mera cuestión económica, como refleja el juez Calama en su auto por el que asumió la competencia tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Para José Luis Calama, en una de las agendas incautadas y con serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas' se recogieron unas notas que "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público".

Entre estas menciona la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del CNI en relación "con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González", que tuvo lugar en septiembre de 2024 y en un avión de las Fuerzas Armadas españolas tras permanecer refugiado varios días en la Embajada de España en Caracas.

Días después, fue el propio Zapatero quien presumió ante la prensa de haber "facilitado yo la solución" del traslado de Edmundo González a España, donde permanece casi dos años después.