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En 2004 Ferran Adrià estuvo detrás de un tipo de restaurante que ahora arrasa y que por entonces fracasó
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En 2004 Ferran Adrià estuvo detrás de un tipo de restaurante que ahora arrasa y que por entonces fracasó

El cocinero impulsó junto a NH una hamburguesería "premium" muchos años antes del boom actual, pero la idea llegó demasiado pronto para el mercado español.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Ferran Adrià en una imagen de archivo
Ferran Adrià en una imagen de archivoGetty Images

Hoy las hamburgueserías gourmet están por todas partes.

Pan brioche, carne madurada, patatas premium, salsas de autor, tickets de 15 o 20 euros y colas eternas en locales que mezclan estética urbana con cocina de alta calidad.

Pero lo que mucha gente no sabe es que Ferran Adrià ya intentó algo muy parecido hace más de veinte años.

Y salió mal.

La historia ha resurgido ahora gracias a un vídeo viral de TikTok de la cuenta @talent.hosteleria_, donde recuerdan el proyecto Fast Good, lanzado en 2004 junto a la cadena hotelera NH.

La hamburguesería "premium" antes de que existieran las hamburgueserías premium

La idea era revolucionaria para aquella época.

Fast Good apostaba por algo que hoy parece completamente normal: comida rápida… pero con ingredientes de calidad.

Hamburguesas cuidadas, producto mejor tratado y hasta patatas fritas con aceite de oliva virgen. "Fue la primera hamburguesería de calidad en España", asegura en el vídeo.

Y probablemente no es una exageración. Porque en 2004 el concepto dominante seguía siendo el de las grandes cadenas clásicas de fast food. El boom actual de las burgers gourmet todavía estaba lejísimos.

El problema: España aún no estaba preparada

Según explican en el vídeo, el gran error no fue tanto el producto como el momento. "La hamburguesa buena no funcionó porque yo hice el contexto", explica el propio Adrià.

Es decir: la idea llegó demasiado pronto.

Ahora resulta habitual pagar más dinero por una hamburguesa con mejor carne o ingredientes distintos, pero hace dos décadas el consumidor medio todavía asociaba la hamburguesa a comida barata, rápida y estandarizada.

El mercado simplemente no estaba preparado para ese salto.

Lo que hoy triunfa… entonces fracasó

Lo llamativo es que prácticamente todo lo que hoy triunfa en cadenas virales de hamburguesas ya estaba ahí.

Producto premium, diferenciación, cuidado del aceite, experiencia más gastronómica y una idea clara: demostrar que la comida rápida podía tener calidad.

Pero el propio Adrià terminó reconociendo indirectamente una de las grandes dificultades del modelo: escalar la calidad.

Porque hacer una hamburguesa excelente en un restaurante concreto es una cosa. Mantener exactamente ese nivel en una cadena grande es otra muchísimo más complicada.

Ferran Adrià se adelantó a una moda multimillonaria

Con el paso del tiempo, el mercado terminó dándole la razón.

La explosión de cadenas gourmet en España ha convertido precisamente ese concepto en uno de los grandes fenómenos de la hostelería moderna.

Lo que en 2004 parecía raro o innecesario hoy mueve millones de euros y llena locales en prácticamente cualquier gran ciudad.

Y muchos usuarios en redes sociales están redescubriendo ahora que Ferran Adrià, probablemente el cocinero español más influyente de las últimas décadas, ya había visto venir esa tendencia muchísimo antes que casi todo el mundo.

Solo tuvo un problema: llegó demasiado pronto.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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