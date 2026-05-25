En 2004 Ferran Adrià estuvo detrás de un tipo de restaurante que ahora arrasa y que por entonces fracasó

Ferran Adrià en una imagen de archivo

Hoy las hamburgueserías gourmet están por todas partes.

Pan brioche, carne madurada, patatas premium, salsas de autor, tickets de 15 o 20 euros y colas eternas en locales que mezclan estética urbana con cocina de alta calidad.

Pero lo que mucha gente no sabe es que Ferran Adrià ya intentó algo muy parecido hace más de veinte años.

Y salió mal.

La historia ha resurgido ahora gracias a un vídeo viral de TikTok de la cuenta @talent.hosteleria_, donde recuerdan el proyecto Fast Good, lanzado en 2004 junto a la cadena hotelera NH.

La hamburguesería "premium" antes de que existieran las hamburgueserías premium

La idea era revolucionaria para aquella época.

Fast Good apostaba por algo que hoy parece completamente normal: comida rápida… pero con ingredientes de calidad.

Hamburguesas cuidadas, producto mejor tratado y hasta patatas fritas con aceite de oliva virgen. "Fue la primera hamburguesería de calidad en España", asegura en el vídeo.

Y probablemente no es una exageración. Porque en 2004 el concepto dominante seguía siendo el de las grandes cadenas clásicas de fast food. El boom actual de las burgers gourmet todavía estaba lejísimos.

El problema: España aún no estaba preparada

Según explican en el vídeo, el gran error no fue tanto el producto como el momento. "La hamburguesa buena no funcionó porque yo hice el contexto", explica el propio Adrià.

Es decir: la idea llegó demasiado pronto.

Ahora resulta habitual pagar más dinero por una hamburguesa con mejor carne o ingredientes distintos, pero hace dos décadas el consumidor medio todavía asociaba la hamburguesa a comida barata, rápida y estandarizada.

El mercado simplemente no estaba preparado para ese salto.

Lo que hoy triunfa… entonces fracasó

Lo llamativo es que prácticamente todo lo que hoy triunfa en cadenas virales de hamburguesas ya estaba ahí.

Producto premium, diferenciación, cuidado del aceite, experiencia más gastronómica y una idea clara: demostrar que la comida rápida podía tener calidad.

Pero el propio Adrià terminó reconociendo indirectamente una de las grandes dificultades del modelo: escalar la calidad.

Porque hacer una hamburguesa excelente en un restaurante concreto es una cosa. Mantener exactamente ese nivel en una cadena grande es otra muchísimo más complicada.

Ferran Adrià se adelantó a una moda multimillonaria

Con el paso del tiempo, el mercado terminó dándole la razón.

La explosión de cadenas gourmet en España ha convertido precisamente ese concepto en uno de los grandes fenómenos de la hostelería moderna.

Lo que en 2004 parecía raro o innecesario hoy mueve millones de euros y llena locales en prácticamente cualquier gran ciudad.

Y muchos usuarios en redes sociales están redescubriendo ahora que Ferran Adrià, probablemente el cocinero español más influyente de las últimas décadas, ya había visto venir esa tendencia muchísimo antes que casi todo el mundo.

Solo tuvo un problema: llegó demasiado pronto.