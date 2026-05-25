Ramoncín señala lo que más le preocupa del caso de Zapatero y sentencia sobre la caja fuerte

El cantante Ramoncín ha analizado en Más Vale Tarde, programa vespertino de La Sexta, las informaciones que han ido surgiendo a raíz de conocerse el sumario del caso Plus Ultra y el registro de la UDEF al despacho de José Luis Zapatero, en el que han incautado relojes, joyas, discos duros y documentos.

Ramoncín pide paciencia: "Esto requiere un poquito de paciencia porque todo esto se va a saber y vamos a ver el valor que tienen, por qué están ahí". Además, cree que tener una caja fuerte en el despacho le da para decir que, de alguna manera, encuentra que el despacho es un lugar mucho más seguro para guardarlo todo, especialmente por las alarmas.

"Otra cosa es tener el dinero guardado en caja de vasos. Yo creo que los amigos son los que más fallan, las amistades peligrosas es una cosa muy delicada", ha añadido. Sin embargo, lo que más lamenta Ramoncín es que el caso de Zapatero "termine llevándose por delante la parte buena de lo que ha ocurrido con este Gobierno de coalición progresista".

"Eso me preocupa mucho"

"Eso me preocupa mucho", ha rematado. Pocos días antes, cuando estalló todo el caso de Zapatero, dejó un análisis en el mismo programa que pocos habían hecho antes: "Se nos va a llenar la boca de la presunción de inocencia y todos tenemos el derecho de creerle o no creerle".

"Llegará el momento en que, si nos ha engañado, tendremos que venir aquí y decirlo. Y esa es la tesitura en la que te pones", aseguró hace unos días, sabiendo que el caso estaba en una fase muy temprana y de la que aún queda mucha información por saber.

Y Felipe González pide elecciones anticipadas...

Una vez conocida esta imputación, Felipe González ha pedido que se adelanten las elecciones generales, días después de decir que respetaba la presunción de inocencia. A Cristina Pardo no le ha gustado la respuesta que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha dado al expresidente González: "Le parece fatal que opine cualquier persona que no sea él o la gente de su cuerda".

El periodista y escritor Antonio Maestre se sumaba al debate para sentenciar: "Si viéramos cosas como las que estamos viendo de Zapatero de Felipe González y [José María] Aznar en un sumario, nos sorprenderíamos también".