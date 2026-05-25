Un exministro alemán lanza un aviso si el gran partido conservador acaba pactando con la ultraderecha: "La gente preguntará si la historia se repite"

Cuidado con quién pactas. Este mensaje/consejo lanzado por el exministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, ha alcanzado de lleno al actual partido gobernante, la conservadora CDU, sobre un potencial acuerdo con la ultraderecha de AfD.

Para Fischer, exministro por Los Verdes, "en el seno de la CDU existe un debate interno sobre si podría cooperar con la AfD, incluso formar una coalición", como apuntó al diario Tagesspiegel.

El ministro y vicecanciller entre 1998 y 2005, bajo el mandato de Gerhard Schröder, considera que si la CDU pactase con la ultraderecha, directamente "no sobreviviría a una cooperación así. La dividiría". Y va más allá en su análisis, al afirmar que "el fin de la CDU desestabilizaría significativamente Alemania".

Preguntado por la cuestión, el veterano político cree que la mera posibilidad de ver un ministro estatal de la AfD es "aterradora" y que no hay que "minimizar" la situación. Con todo, Fischer matizó que hoy por hoy sí cree al actual canciller, Friedrich Merz, cuando este asegura que nunca formaría una coalición con la ultraderecha.

De vuelta sobre su análisis, el que fuera voz de la diplomacia alemana con Schröder insiste en que "un gobierno del AfD socavaría la libertad cultural y académica y pondría en entredicho la independencia del poder judicial". Y ese "duro golpe para la democracia alemana, donde partes esenciales de nuestra constitución liberal se verían amenazadas" podría concretarse si llegar a darse un primer ministro estatal del AfD, insiste.

No sería una cuestión únicamente legal, deja claro. Porque de cumplirse ese escenario tan temido para el exministro, la confianza internacional en Alemania se "desmoronaría".

El escenario parece lejano pero no lo es tanto. El actual gobierno encabezado por Friedrich Merz convive con una crisis galopante entre recortes que ha hundido su respaldo social, mientras la ultraderecha gana enteros.

Un reciente sondeo elaborado por ARD-Deutschlandtrend, con fecha de mayo de este año, sitúa a la AfD a la cabeza de unos potenciales comicios. Esta formación se iría al primer puesto con un 27% de los votos, superando a la CDU (24%) y muy por encima de los demás. Pese a su subida, Los Verdes se moverían en un 15%, mientras que los socialdemócratas del SPD se quedarían en un 12%, por un 10% de La Izquierda.