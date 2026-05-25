Europa quiere depender menos de Elon Musk y tener su propio Starlink, pero una analista advierte: "No va solo de lanzar satélites"

La guerra en Ucrania ha cambiado la mentalidad de Europa. La necesidad de una mayor autonomía para no depender tanto de suministros extranjeros de todo tipo ha llevado a la UE a intentar acelerar sus programas en casi todos los campos. Del bélico al energético pasando por la cuestión tecnológica, con una mirada 'espacial'.

Porque el espacio va mucho más allá de conquistar la Luna o Marte. La dependencia de la Unión Europea de los sistemas estadounidenses satelitales para la seguridad se ha revelado casi total. Y las miras apuntan hacia Starlink, una de las grandes empresas de Elon Musk.

Y, como apunta el portal europeo Euractiv, la misma guerra de Ucrania iniciada por Rusia puso de relieve una dolorosa realidad, que actualmente, Europa no posee una capacidad soberana equivalente a los servicios que proporciona Starlink. Y toca espabilar.

En los últimos años, la cuestión espacial como industria de Defensa ha obligado a Bruselas a reforzar la inversión en un sector que ya sí se ve como "crítico". Se multiplican ahora los proyectos comunitarios de sistemas satelitales soberanos, pero la UE va tarde.

La Comisión Europea y otros organismos comunitarios están desarrollando el programa IRIS² (siglas de Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite). Consiste en la constelación de internet satelital segura para garantizar la soberanía digital y las comunicaciones gubernamentales. El mismo constará de una red de 290 satélites en las órbitas baja, media y geoestacionaria.

La UE quiere que IRIS² sea su respuesta a Starlink, pero en paralelo ya hay países miembro desarrollando sus propios planes nacionales, como Alemania (SATCOMBw), Francia (Syracuse) o Italia (SICRAL), aparte de Reino Unido (Skynet), como actor europeo pero no miembro de la UE.

Pero el análisis de Euractiv con especialistas en la materia deja claro que plantear una alternativa realista a Starlink "no se trata solo de lanzar satélites y declarar la victoria". La empresa de Elon Musk funciona gracias a su escala, tras haber realizado miles de lanzamientos de satélites y desarrollar infraestructuras de altísimas capacidades. Añade el citado portal que replicar ese modelo requiere no millones de inversión, "sino decenas de miles de millones de euros a lo largo de muchos años".