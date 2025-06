Aitana confiesa qué le dijo a Carlos Alcaraz después de que se rumoreara que estaban juntos

Aitana sigue sumando hitos. Al estreno de su documental, su cuarto disco y la preparación de sus tres estadios, añade que por primera vez protagoniza la portada de Vogue. Lo hace con una entrevista en la que se abre sobre cómo está su salud mental, cómo es la relación con su padre o su vida amorosa.

La catalana recuerda que a finales de noviembre le diagnosticaron depresión. De aquel momento señala que le costaba salir de la cama y que "no comía nada sano": "Me empezó a dar un poco igual cómo trataba mi cuerpo. Ahí fue cuando me di cuenta de que era muy peligroso todo lo que estaba viviendo en mi cabeza y decidí coger otra vez las riendas de mi vida".

Preguntada por cómo está ahora, señala que "muchísimo mejor": "Empecé a estarlo, precisamente, cuando saqué el docu y le dije a la gente que tenía depresión. Creo que ahí se me quitó un peso de encima".

Aitana comenta que sigue con la medicación: "Me han dicho que no la puedo ir bajando hasta después de los estadios. Ahora mismo, los antidepresivos me sujetan tanto por arriba como por abajo".

La cantante Aitana, en portada de 'Vogue'. VOGUE

"El 2024 es el peor año que he vivido nunca", afirma en otro momento, en el que recalca que el documental que protagoniza en Netflix no lo hizo por dinero y que, en un inicio, no lo quería enfocar hacia su faceta más privada. "Cuando se cancelaron los Bernabéus, se truncó esa narrativa. Pero el documental, por programación, tenía que seguir saliendo en febrero", subraya.

La cantante también reflexiona acerca de la factura de la fama, que le impide por ejemplo tener una primera cita con un chico en un restaurante, porque sabe que se va a filtrar. "Me sacan un novio diferente cada día. En enero, me sacaron tres", lamenta.

Uno de ellos era el tenista Carlos Alcaraz, pero sobre él dice que se lleva bien y que "jamás ha pasado nada": "Tuve que escribirle y todo porque me sentía hasta mal. Le dije: 'Oye, lo siento mucho, no sé por qué ha salido esto', y enseguida me contestó que no me preocupase, que estaba todo bien y que sabía que a veces se van a inventar cosas".

"Ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz", reconoce. En las últimas semanas se ha rumoreado que podría estar conociendo al youtuber Plex.