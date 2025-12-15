Amaia llega hasta Polonia: lo que ha aparecido en un edificio no se ha visto venir

El tuit de @ivanibnz con la foto de la lona de Amaia en Polonia.

Amaia Romero es una de las artistas españolas con más proyección en el panorama musical español y también en el internacional. Desde que ganara la edición de Operación Triunfo 2017, la pamplonica ha ido dando paso a paso hasta consagrarse como una voz indiscutible... también en el campo de la publicidad.

La cantante se convirtió el pasado mes de octubre como una de las nuevas embajadoras de la empresa joyera Tous Squad. Ella se sumó a un elenco entre los que se encuentran Ángela Molina, Agustín Della Corte, Lux Pascal, Cecilia Suárez, Macarena Achaga y Robin Shrestha.

Gracias a esa colaboración, Romero ha conseguido sorprender a todo el mundo de la red social X al aparecer en una lona gigante colgada en un edificio de Polonia. La artista aparece en una de las fotos que se hizo para la campaña luciendo las joyas.

En X ha sido el usuario @ivanibnz el que ha compartido la foto en su perfil de esta red social consiguiendo uno de los tuits más virales del momento al superar en cuestión de horas las 200.000 reproducciones, recibir más de 6.000 me gusta y haber sido compartido más de 200 veces.

Amaia, de gira por España

El 2026 viene fuerte para Amaia tras anunciar una gira de pabellones por toda España, aunque entre esa lista de destinos no se encuentra la ciudad de Madrid y sí Pamplona, A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona.

Precisamente, por la ausencia de una fecha en la capital de España fue preguntada en una entrevista a la Revista GQ tras ser galardonada como Mujer del año en los premios GQ Men of the Year 2025.

"Ya hice el Movistar Arena y pensé ahora en hacer el Palau Sant Jordi para el fin de gira. Si hacía los dos quizás era ya muy arriesgado. Que venga la gente de Madrid también, que allí ya se va mucho", aseguró.

"Esta gira sigue formando parte de su último disco, así que continuaré con el concepto de los conciertos que presenté antes de los festivales, que fueron solo tres. Eso sí, habrá nuevas canciones", explicó.