Amaia confirma su ruptura y deja unas palabras sobre su ex que son para enmarcar: "Suena supermaduro"
La cantante se ha sincerado en su entrevista con 'GQ' sobre su vínculo con Daniel 2000.

Marina Prats
Marina Prats
Amaia Romero en el desfile de Carolina Herrera en septiembre de 2025.Patricia J Garcinuno

Amaia Romero está viviendo una nueva etapa dorada de su carrera. Después de cerrar su gira de festivales este 2025, la pamplonica se encuentra trabajando en nuevo proyecto, del que adelantó ya el sencillo Aralar. Esta nueva canción no estuvo exenta de polémica por usar una base del grupo gallego Aliboria, aunque finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo.

Ahora, la que fuera ganadora de OT 17 ha sido elegida Persona del Año para la revista GQ, donde además de hablar de distintos proyectos profesionales como una futura gira, que sorprendentemente no pasará por Madrid, se ha sincerado sobre la fama tras salir del reality y ha hablado largo y tendido sobre su vida personal.

Entre estas cuestiones, Romero ha confirmado su ruptura con el también artista Daniel Dalfó, conocido como Daniel 2000, con el que mantuvo tres años de relación. "Ah, sí, hemos roto, pero Daniel y yo seguimos trabajando juntos. Es como mi familia. Es simplemente que la relación romántica no funcionó y hemos cambiado un poco el vínculo, pero yo le sigo queriendo muchísimo", ha reconocido la cantante a GQ.

La artista de temas como Tengo un pensamiento o MAPS ha recordado que él sigue siendo su director creativo y que han mantenido una relación sincera y con amor a pesar de haber dejado su vínculo romántico. "Los dos somos muy fáciles y no somos nada conflictivos. Nos gusta mucho dialogar y explicar todo lo que pasa. Creo que eso al final facilita mucho las cosas. Tampoco hay egos o competitividad de por medio", ha explicado Romero, que ha recalcado que precisamente tener una forma de ser similar les ha hecho conectar "muchísimo". 

"Somos dos personas que funcionamos de la misma manera. Suena supermaduro, pero bueno, luego también hemos tenido nuestras cosas como todo el mundo. Nunca me había pasado esto de funcionar tan bien con alguien, romper y quedar tan cómodos como para seguir trabajando. Es todo muy fácil, tanto en lo personal como en lo profesional", ha enfatizado. Ante la pregunta de si hay vida después del amor, Romero ha dejado claro que lo está descubriendo en este momento, a pesar de que tras la ruptura hubo meses en los que transitó "sentimientos negativos".

