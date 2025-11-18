Amaia habla sobre el motivo por el que no hace concierto en Madrid: deja una icónica frase con la que arrasa

La cantante Amaia Romero, ganadora de la edición de Operación Triunfo en 2017 y una de las voces más reputadas en el panorama musical español, ha concedido una entrevista a la Revista GQ tras ser galardonada como Mujer del año en los premios GQ Men of the Year 2025.

Durante la conversación, Amaia ha sido preguntado por la gira de pabellones que va a hacer este 2026 por toda España, aunque entre esa lista de destinos no se encuentra la ciudad de Madrid y sí Pamplona, A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona. "¿Se guarda el anuncio para más tarde?", ha sido cuestionada.

"La verdad es que no. Ya hice el Movistar Arena y pensé ahora en hacer el Palau Sant Jordi para el fin de gira. Si hacía los dos quizás era ya muy arriesgado. Que venga la gente de Madrid también, que allí ya se va mucho", ha contestado ella, aunque ha matizado que no será una propuesta completamente nueva, pero sí que regalará alguna sorpresa en formato canción.

"Esta gira sigue formando parte de su último disco, así que continuaré con el concepto de los conciertos que presenté antes de los festivales, que fueron solo tres. Eso sí, habrá nuevas canciones", ha aventurado.

Da la razón por la que no vive en Madrid

La extriunfita, además, también ha hablado de la razón por la que se mudó a Barcelona: "Me mudé a Barcelona porque tras salir de Operación Triunfo me dijeron que el mejor conservatorio de piano estaba aquí, así que vine a terminar el último año de carrera".

"Además, aquí ya vivía mi hermano, que ha sido mi mánager desde el principio y también tenía amigos de Pamplona, lo que terminó por atraerme aún más", ha señalado. Finalmente, ha reconocido que le gusta Madrid, pero "solo para cinco días, porque vivir allí quizá me saturaría un poco".

En X se ha compartido esa declaración a través de la cuenta BailaFM de que vaya la gente de Madrid a sus conciertos en otras ciudad, que "allí ya se va mucho" y ha arrasado con más de 1,4 millones de visualizaciones y 3.000 me gusta.