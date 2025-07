Ana Peleteiro pierde el bebé que esperaba: "Toca pasar por un proceso duro y doloroso"

Después de compartir hace unas semanas la felicidad por su segundo embarazado, Ana Peleteiro ha anunciado este jueves que ha perdido el bebé que esperaba junto a su pareja y entrenador, Benjamin Compaoré.

“Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido...”, han sido las palabras del ginecólogo que ha compartido la medallista olímpica en una publicación a través de Instagram.

“Probablemente sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana siete y sentir como cada día iba creciendo poquito a poco sin ningún tipo de problema”, en el que explica que han recibido la noticia tras acudir a una revisión.

La deportista, que había renunciado al mundial de atletismo de Tokio por su embarazo, reconoce a sus seguidores que están atravesando un momento doloroso desde que recibieron la noticia. “Pero sí. Hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca. Ahora toca pasar por un proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes", ha escrito.

"Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida”, ha añadido Peleteiro.

Fue el pasado 6 de julio cuando la atleta anunció que estaba embarazada y que había sido una sorpresa. “Os mentiría si no os dijera que, durante varios días, me costó mucho aceptar la realidad y ver el lado bueno, pero gracias a mi familia y a los que más me quieren, conseguí ver esta sorpresa como lo que realmente es, algo maravilloso”, comentó entonces.

“Aún no sabemos casi nada de ti, hijito, pero ya te amamos y deseamos con todo nuestro corazón”, publicó entonces Peleteiro junto a una foto con su pareja y su hija Lúa, nacida en 2022.