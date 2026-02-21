Andreu Buenafuente regresa de nuevo al 'Nadie Sabe Nada': "Esto ha sido como morirte en vida; es como asistir a tu funeral estando vivo"

Regresa el humor de Andreu Buenafuente a 'Nadie Sabe Nada'. Tras varios meses de ausencia por motivos de salud, el humorista ha regresado este sábado a los estudios radiofónicos del programa de la 'Cadena Ser'. Allí, el cómico ha querido agradecer el apoyo recibido del público y de sus compañeros, así como dejar claro que los mensajes de ánimo le han ayudado bastante.

"De entrada solo me gustaría decir una cosa: quiero agradecer muchísimo todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido estos tiempos", ha señalado en su comienzo. "Que sepáis que cada muestra la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino —que no lo descarto—, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo", ha continuado el humorista.

Su experiencia lejos de los focos y micrófonos, según ha relatado, ha sido algo extraña, aunque necesaria. La ha comparado con asistir a tu funeral aún estando vivo. "A algún amigo le he comentado: 'esto ha sido como morirte en vida; es como asistir a tu funeral estando vivo'", ha asegurado.

Cabe destacar que hace unos días Buenafuente ya había reaparecido en 'La Ventana', durante el especial del Día de la Radio, donde dijo que se encontraba algo mejor y que se estaba recuperando poco a poco.

"Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente", señaló entonces a Carles Francino. "Al final, tanto trabajo te saca de la carretera. Y soy un privilegiado, siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta. Tu imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado… No me puedo quejar", agregó.

Su vuelta se produce después de que el pasado 21 de diciembre de 2025 hiciese pública su baja por estrés y de que, semanas más tarde anunciase que no presentaría las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril. En aquel momento trabajaba en el programa de radio 'Futuro Imperfecto' en TVE y en la obra de teatro 'El Tenoriu', lo que tal y como reconoció después le acabó pasando factura.

'Nadie Sabe Nada' empezó en la SER en 2013 y, desde aquel momento, cuenta ya con 13 temporadas. Además, han cosechado 693.000 oyentes en directo en cada programa, según los datos de la 3ª Ola del EGM 2025, y han logrado más de 5,4 millones de descargas mensuales acumuladas.