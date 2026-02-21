Al ritmo de Amaral y Bad Bunny, con una fila que "llega hasta Sol" y muchas caras conocidas: la cara B del 'paso al frente' de la izquierda

El acto de 'un paso al frente' del nuevo proyecto entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

"Ojalá se unan y consigan frenar a la ultraderecha", decían varios asistentes antes de entrar al Círculo de Bellas Artes para escuchar a los representantes de Izquierda Unida, Más Madrid, comunes y Movimiento Sumar, en un acto cuyo lema -Un paso al frente- era ya toda una declaración de intenciones.

"La fila llega hasta Sol", se ha escuchado en la cuarta planta del Círculo de Bellas Artes minutos antes de que entraran las principales figuras del evento: los ministros Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y figuras de Más Madrid como Rita Maestre o Manuela Bergerot.

Una hora antes de la hora oficial de arranque, la ilusión era la tónica general entre los asistentes al evento, que bajo el lema 'Un paso al frente', parte con la esperanza y la vocación de aglutinar buena parte del voto de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Algunas de las personas que han conversado con El HuffPost mostraban su interés por conocer el nuevo proyecto. Un joven ha hecho una petición a todos los partidos de izquierdas.

"A ver si se crea algún movimiento que dé esperanza a la población y que volvamos a sumar, pero sumar de verdad. Que se una toda la izquierda para intentar vencer a esta ola de racismo y xenofobia", ha reclamado. "A ver si se dan cuenta e intentan sumar, porque si no, no vamos a poder y nos van a ganar", ha señalado.

Las bellas artes

El arranque del acto se ha retrasado unos minutos, pero el ánimo no ha decaído entre el público, que ha recibido en pie a los líderes de la izquierda. Todos ellos han entrado al ritmo de Bad Bunny, con su Baile inolvidable. Aunque no ha sido la única canción que ha sonado. También ha sonado la Revolución de Amaral.

“Vienen a por nosotros y por eso estamos aquí, para hacerles frente”, ha asegurado Rita Maestre, de Más Madrid, en referencia a la derecha y la extrema derecha representada por PP y Vox. Entre los asistentes, multitud de rostros de la izquierda, como el ex diputado de Podemos, Ramón Espinar, o el que fuera ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Rostros de la cultura como el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, tampoco han querido perderse la presentación de la alianza de los partidos de izquierda. Los grandes ausentes han sido Podemos, pero también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha preferido no acudir al acto.

El mensaje a Rufián

A la cita también ha acudido Emilio Delgado, como parte de la comitiva de Más Madrid, días después de presentar junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, un proyecto de unidad de izquierdas para "ganar a Vox".

“Vamos a ganar, porque somos más y somos mejores”, ha dicho una ilusionada Lara Hernández, cuyo discurso ha arrancado multitud de aplausos entre el público. “No pasarán y no ganarán”, ha asegurado Antonio Maíllo, que se ha marchado del escenario ovacionado por un público entregado tras escuchar el lema antifascista. También ha habido mensajes para el Gobierno, como el que ha trasladado Ernest Urtasun, quien ha dicho que “con el freno de mano echado no se conquistan derechos sociales”.

Pero Urtasun también ha querido dejarle un mensaje al propio Rufián. Después de lanzar la propuesta de un frente unido entre izquierda federal y nacionalista, el ministro de Cultura ha recordado que no es algo "nuevo".

"El pasado 23-J ganamos con un trabajo muy minucioso de maximizar todos los escaños. Esa aritmética es muy necesaria. Pero no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se gana con un proyecto político ganador", ha contestado Urtasun.

“Sanidad pública. Sanidad pública”, han jaleado los asistentes cuando la ministra de Sanidad Mónica García ha tomado la palabra. “Cuando la extrema derecha es cuando más necesitamos dar un paso al frente”, ha apuntado la ministra.

Ninguno de ellos, y pese a la insistencia por aglutinar a todas las fuerzas de la izquierda, ha mencionado a Podemos ni a ninguno de sus miembros, que ha sido los grandes ausentes en un acto que ha echado el cierre con People are the power, de Patti Smith, sonando de fondo. Un tema que nos suena familiar, ya que el Partido Popular lo suele usar en muchos de sus actos.

El 'día D' en el que la izquierda iba a dar 'un paso al frente' se ha convertido en un acto de refuerzo de la coalición, con un nuevo proyecto que, por el momento, se sigue pareciendo a lo que ya conocíamos y del que no sabemos ni nombre ni planes. Para lo que sí ha servido es para animar a la izquierda a la izquierda del PSOE y aumentar una movilización que necesitarán en las próximas elecciones generales.