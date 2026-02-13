Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Buenafuente reaparece para actualizar su estado de salud y adelantar que grabarán nuevos capítulos de 'Nadie sabe nada'
Buenafuente reaparece para actualizar su estado de salud y adelantar que grabarán nuevos capítulos de 'Nadie sabe nada'

El humorista, guionista y productor ha dado su primera entrevista tras su retiro forzoso por estrés y asegura estar "bien, mejor".

Mila Fernández
Andreu Buenafuente en una imagen de archivo de 2020.
La celebración del Día Mundial de la Radio ha sido motivo suficiente para que el presentador, humorista, guionista y productor Andreu Buenafuente haya abandonado su retiro por problemas de salud para ser entrevistado en el programa La Ventana de la Cadena SER. 

Esta ha sido su primera entrevista tras anunciar un parón profesional por motivos de estrés y excesiva carga laboral que le obligó a renunciar a dar las Campanadas de RTVE junto a su mujer, Silvia Abril. "Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente", aseguraba a Carles Francino. Eso sí, tiene "ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo". "Al final, tanto trabajo te saca de la carretera. Y soy un privilegiado, siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta. Tu imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado… No me puedo quejar", señalaba restándole importancia a su situación personal.

Respecto a su programa, Nadie Sabe Nada, el conversacional que hace con Berto Romero y que es uno de los podcast de humor más escuchados, ha adelantado que grabarán nuevos capítulos, "vamos a estar ahí dándolo todo".

También ha aprovechado su intervención para agradecer al público el cariño que le han brindado: "Nuestros oyentes siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de 'Nadie' me he enamorado aún más de la gente. Como dice un amigo, son esos viejos amigos a los que no he visto nunca. Nos han dado una cantidad de complicidad, de juego, de todo… Es alucinante".

