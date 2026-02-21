Estupefacción entre los científicos por el fósil de 48 millones de años descubierto por un niño de 11 años

Lo que comenzó como un día cualquiera recogiendo piedras en la orilla de un río, terminó con un descubrimiento sin precedentes. Según informa el diario Focus Online, un joven de once años encontró el fósil de una tortuga de 48 millones de años en tierras públicas del suroeste de Wyoming (EEUU), tal y como ha informado la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos.

Tal y como reza la publicación, el lugar del hallazgo formó parte en el pasado de un ecosistema cálido, tropical, con ríos, llanuras de inundación "y el imponente lago Gosieute". El fósil encontrado supone, de este modo, "una fascinante mirada a este pasado lejano".

La tortuga vivió en una época en la que la región estadounidense se caracterizaba por una flora y fauna rica en especies. Además de los primeros mamíferos y peces, también habitaban sus aguas cocodrilos y tortugas de caparazón blando. Tras su muerte, la tortuga fue cubierta de sedimentos, fosilizada durante millones de años y finalmente expuesta de nuevo a la superficie por la erosión.

En septiembre de 2025, un equipo del Museo Geológico Tate de la ciudad de Casper, en ese mismo estado, presentó los primeros informes del fósil: el caparazón de la tortuga estaba casi completamente preservado y bien conservado. Por el momento, los científicos tratan de examinar y revelar más información, aunque ya le han puesto un nombre: el pequeño Timmy.

Múltiples descubrimientos en el lugar

Como explica el portal de la enciclopedia Britannica, consultada por el medio de comunicación, Wyoming es una de las regiones más importantes del mundo para excavaciones arqueológicas y paleontológicas. En este sentido, la roca de ese lugar ofrece una visión única y completa de la historia de la Tierra: los sedimentos se han depositado allí durante millones de años, preservando fósiles de casi todas las grandes épocas de la vida.

Además, el clima árido de Wyoming favorece la aparición de capas de roca antigua en la superficie, de modo que los fósiles pueden ser descubiertos y redescubiertos con relativa facilidad. Como resultado, Wyoming se ha convertido en "un tesoro indispensable para la ciencia".