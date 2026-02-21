En Irlanda hablan en estos términos rotundos sobre la decisión de países como España de no participar en Eurovisión

El periódico más importante y uno de los más históricos de Irlanda, The Irish Times, ha publicado un extenso artículo en el que ha hablado de la decisión de países como España de no participar en Eurovisión.

La noticia, publicada justo una semana después de que Tony Grox & LUCYCALYS triunfaran en el Benidorm Fest 2026 con la canción T AMARÉ, habla de la tajante postura respecto a la participación de Israel en el festival tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El artículo, una columna de opinión de Justine McCarthy, habla de que Irlanda "le tiene un apego especial" al verbo boicotear. "Pero su ubicuidad amenaza con diluir su poder. Boicotear es aislar; un mensaje ideado y transmitido por el poder popular", ha razonado.

"Hoy en día, hay tantas cosas que justifican un boicot que el lema se ha convertido en un comodín para evitar todo, desde aguacates y champú hasta coches Tesla y países enteros. Atrapado en el medio, se encuentra un pantano de contradicciones", ha señalado.

Lo que quiere decir con todo esto es que el Gobierno irlandés haya visto con buenos ojos el 'no' a Eurovisión por la participación de Israel, pero no que "la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), fuertemente financiada por el Estado, boicotee sus partidos de la Liga de las Naciones contra Israel".

Seguir los mismos pasos

Lo que critica es que permita que el partido de fútbol de la UEFA Nations League previsto para el próximo 27 de septiembre ante Israel. "¿Acaso no nos centramos en la paz cuando RTÉ anunció, dos meses después del inicio del supuesto alto el fuego en Gaza, que sería 'inadmisible' disputar o incluso retransmitir Eurovisión?", ha cuestionado.

Es ahí donde la columnista de The Irish Times ha asegurado si "el deporte no es político". "El deporte es tan intrínseco a la cultura de un país como la música, la danza y la narración. La cultura tiene la capacidad de animar y desanimar a la gente, de unirnos y dividirnos. Estas cosas son parte integral de la vida comunitaria y, como tales, son inherentemente políticas", ha expuesto.

Tras volver a hablar de Eurovisión, ha hablado de la decisión de países como España, Países Bajos o la propia Irlanda. "Dicen que nadie notará la ausencia de Irlanda en Eurovisión en Viena. Pues bien, el pueblo irlandés sí lo notará, junto con los pueblos de Islandia, España, Países Bajos y Eslovenia, países que también boicotearon el festival. Al igual que el pueblo palestino, que tantas veces se ha sentido abandonado", ha razonado.

Ejemplo de esa postura es, para la autora, lo que hicieron cineastas como Javier Bardem o Brian Cox. "La negativa de Arundhati Roy a asistir al Festival de Cine de Berlín de este año. El presidente del jurado del festival, Wim Wenders, opinó públicamente que los artistas debían mantenerse al margen de la política", ha apuntado.

"En cuestión de días, 80 cineastas, entre ellos Tilda Swinton, Javier Bardem y Brian Cox, firmaron una carta abierta al festival condenando su silencio sobre Gaza. Esa es la diferencia que puede marcar un gesto noble de una persona indomable", ha destacado.