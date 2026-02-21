13 horas caído un sistema de Amazon en la nube porque un ingeniero dejó actuar solo a su IA de código

Un sistema de Amazon Web Services (AWS) estuvo inoperativo durante 13 horas a mediados de diciembre después de que un ingeniero permitiera que una herramienta interna de inteligencia artificial ejecutara cambios sin supervisión directa.

La herramienta implicada fue Kiro, un asistente de programación con capacidades “agentic”, es decir, capaz de tomar acciones autónomas en nombre del usuario. Según fuentes conocedoras del caso citadas por el Financial Times, el sistema decidió que la mejor solución técnica era “eliminar y recrear el entorno”, lo que provocó la interrupción de un servicio que permite a los clientes analizar los costes de AWS.

Amazon dice que “fue un error del usuario, no de la IA”

Desde la compañía insisten en que el problema no fue la inteligencia artificial en sí. “En ambos casos, fue un error del usuario, no de la IA”, aseguró Amazon, que también calificó el episodio como un “evento extremadamente limitado”.

Según ha defendido la empresa, el ingeniero implicado tenía “permisos más amplios de lo esperado: un problema de control de acceso de usuario, no un problema de autonomía de IA”. Además, subraya que, por defecto, Kiro solicita autorización antes de ejecutar acciones.

El incidente, según han defendido, afectó únicamente a un servicio concreto en determinadas zonas de China continental y, según Amazon, no tuvo el alcance de otras caídas históricas de AWS.

No es la primera vez

Varios empleados citados por medios el FT señalaron que esta sería la segunda interrupción reciente relacionada con herramientas internas de IA. En otra ocasión también estuvo implicado otro producto de la casa, Amazon Q Developer, un chatbot diseñado para asistir en tareas de programación.

Dentro de la compañía, algunos trabajadores han expresado dudas sobre la rapidez con la que se están integrando estos sistemas en procesos sensibles. Y es que, AWS representa alrededor del 60% de las ganancias operativas del grupo, lo que aumenta la presión para evitar fallos en su infraestructura.

IA, eficiencia y riesgos

Amazon lanzó Kiro en julio con la promesa de ir más allá de la llamada “codificación por vibración” y generar código a partir de especificaciones detalladas. Como otras grandes tecnológicas, busca no solo utilizar estas herramientas internamente, sino también vender soluciones similares a clientes.

Tras el incidente de diciembre, la compañía afirma haber implementado nuevas medidas de seguridad, como revisiones obligatorias por pares y formación adicional para el personal.