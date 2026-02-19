Andreu Buenafuente vuelve al trabajo y pone fecha a su regreso con 'Nadie sabe nada'

Buenas noticias. Andreu Buenafuente vuelve al trabajo tras su parón por estrés y problemas de salud. El presentador y humorista retomará junto a Berto Romero el podcast Nadie Sabe Nada en la Cadena SER, donde estrenará nuevos episodios a partir de este sábado alas 12:00 horas.

"Estamos con muchas ganas de volver. Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo", adelantó la pasada semana en una entrevista en La Ventana (Cadena SER) con motivo del Día Mundial de la Radio.

"Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente", aseguraba entonces a Carles Francino, donde adelantó ya que tenía "ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo". "Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo", señaló entonces.

En su intervención en el programa, Buenafuente aprovechó para lanzar un mensaje de cariño a los seguidores del formato, caracterizado por su "improvisación, complicidad y momentos inesperados".

"Nuestros oyentes siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de 'Nadie' me he enamorado aún más de la gente. Como dice un amigo, son esos viejos amigos a los que no he visto nunca. Nos han dado una cantidad de complicidad, de juego, de todo… Es alucinante", añadió entonces.

No obstante, también quiso sincerarse sobre los problemas de salud derivados del estrés que le hicieron tomarse un parón profesional el pasado mes de diciembre. "Al final, tanto trabajo te saca de la carretera. Y soy un privilegiado, siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta. Tu imagínate alguien que no le gusta lo que hace y está machacado… No me puedo quejar", añadió entonces restándole importancia a estas dolencias que le hicieron, entre otros, que se cancelara su participación en las Campanadas de TVE.

Además de su emisión este sábado, el programa continúa también en su horario de madrugada, de viernes a sábado entre las 03:00 y las 04:00 horas y, además, estará disponible en la app de la Cadena SER, la web y las distintas plataformas digitales.

Nadie Sabe Nada empezó su andadura en la SER en verano de 2013 y, desde entonces, cuenta con 13 temporadas. La dupla cómica ha cosechado 693.000 oyentes en directo en cada programa, según los datos de la 3ª Ola del EGM 2025, y han logrado más de 5,4 millones de descargas mensuales acumuladas.