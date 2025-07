Barack y Michelle Obama bromean sobre los rumores de divorcio: "¿Os gustáis?"

Desde hace varios meses, Michelle y Barack Obama se han visto envueltos en incesantes rumores de divorcio que se dispararon cuando la exprimera dama decidió no acudir a la toma de posesión de Donald Trump. Incluso se llegó a relacionar al político estadounidense con la actriz Jennifer Aniston, aunque posteriormente quedó claro que no era más que una especulación.

Este miércoles, en un nuevo episodio de IMO, el podcast de Michelle Obama y su hermano Craig Robinson, el matrimonio ha bromeado sobre los rumores de divorcio y ha desmentido que alguna vez se hayan planteado romper su relación.

La conversación arranca cuando la exprimera dama presenta al protagonista del nuevo episodio, su marido, y Robinson lanza una broma a su hermano y su cuñada: "¿Os gustáis?"

"Me quiso de vuelta", bromeó el expresidente haciendo referencia a los rumores de divorció de los últimos meses. Michelle también entró al trapo comentando de manera jocosa que cuando no están "en la misma habitación" juntos, "la gente cree que estamos divorciados".

Posteriormente, en un tono más serio, Obama asegura que ella y su marido nunca se habían planteado poner fin a su matrimonio a pesar de que como cualquier pareja han tenido etapas mejores que otras.

"No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que me haya planteado dejar a mi hombre. Hemos pasado momentos muy duros y pasado épocas muy divertidas, muchas aventuras, y me he convertido en una persona mejor gracias al hombre con el que estoy casada", reflexionó la exprimera dama.