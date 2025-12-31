¿Cuál es el mejor roscón de supermercado? Puntuamos los roscones de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia

Último Huffeando con Pablo de 2025 con uno de los especiales más esperados de siempre: probando los roscones de reyes de supermercado. De nata, que tienen un poco más de chicha.

En esta ocasión, el influencer Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo y Álvaro Palazón prueban los roscones de nata de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia.

Los precios oscilan entre los 7 y los 20 euros, el más caro de todos, que corresponde al de El Corte Inglés, ¿cuál tendrá la mejor puntuación de todos? Lo tienes a un solo click: