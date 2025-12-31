Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Cuál es el mejor roscón de supermercado? Puntuamos los roscones de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia
Virales
Virales

¿Cuál es el mejor roscón de supermercado? Puntuamos los roscones de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia

Huffeando con Pablo especial roscones de reyes. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Huffeando con Pablo roscones de Reyes
Huffeando con Pablo roscones de ReyesSERGI gonzalez

Último Huffeando con Pablo de 2025 con uno de los especiales más esperados de siempre: probando los roscones de reyes de supermercado. De nata, que tienen un poco más de chicha. 

En esta ocasión, el influencer Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo y Álvaro Palazón prueban los roscones de nata de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia.

Los precios oscilan entre los 7 y los 20 euros, el más caro de todos, que corresponde al de El Corte Inglés, ¿cuál tendrá la mejor puntuación de todos? Lo tienes a un solo click: 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PMS